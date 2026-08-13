Trossard, Beşiktaş\'taki İlk Maçına Çıktı

Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard siyah-beyazlı formayı ilk kez Hradec Kralove maçında giydi.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Beşiktaş, sahasında Çekya ekibi Hradec Kralove adını play-off turuna yazdırdı.

Kartal'ın yeni transferi Leandro Trossard da siyah-beyazlı formayı ilk kez bu karşılaşmada sırtına geçirdi. 66. dakikada Vaclav Cerny'nin yerine oyuna dahil olan Belçikalı futbolcu, Tüpraş Stadyumu çimlerine ayak bastığı an taraftarlar yoğun destek tezahüratlarında bulundu.