Trossard, Beşiktaş'taki İlk Maçına Çıktı
Beşiktaş'ın yeni transferi Trossard, Hradec Kralove maçında siyah-beyazlı formayı giydi.
Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard siyah-beyazlı formayı ilk kez Hradec Kralove maçında giydi.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Beşiktaş, sahasında Çekya ekibi Hradec Kralove adını play-off turuna yazdırdı.
Kartal'ın yeni transferi Leandro Trossard da siyah-beyazlı formayı ilk kez bu karşılaşmada sırtına geçirdi. 66. dakikada Vaclav Cerny'nin yerine oyuna dahil olan Belçikalı futbolcu, Tüpraş Stadyumu çimlerine ayak bastığı an taraftarlar yoğun destek tezahüratlarında bulundu.
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