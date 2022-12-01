Dünya Kupası'nın yayıncısı TRT'de, F Grubu'nda oynanan Kanada- Fas karşılaşmasının anlatımında yaşanan olay gündeme damga vurdu.
Kanada-Fas maçında TRT spikeri Alper Bakırcıgil, 4. dakikada gol olması üzerine FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün ismini andı.
Bakırcıgil, "Şunu hatırlatmak gerekiyor ki, Dünya Kupası'nın en hızlı golü Hakan Şükür tarafından atılmıştı" dedi. Bunun üzerine ikinci yarıda spiker Cüneyt Kıran karşılaşmanın anlatımına geçti.
Son Dakika › Spor › Dünya Kupası maçı sırasında Hakan Şükür'ün golünden bahseden TRT spikeri ikinci yarıda yayından alındı - Son Dakika