Dünya Kupası maçı sırasında Hakan Şükür'ün golünden bahseden TRT spikeri ikinci yarıda yayından alındı - Son Dakika
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Dünya Kupası maçı sırasında Hakan Şükür'ün golünden bahseden TRT spikeri ikinci yarıda yayından alındı

01.12.2022 22:03

TRT'de yayınlanan Kanada-Fas maçının 4. dakikasındaki gol sonrası spiker Alper Bakırcıgil, Dünya Kupası tarihindeki en erken golün Hakan Şükür tarafından atıldığı bilgisini verdi. Maçın ikinci yarısında ise karşılaşmayı başka bir spiker anlattı.

Dünya Kupası'nın yayıncısı TRT'de, F Grubu'nda oynanan Kanada- Fas karşılaşmasının anlatımında yaşanan olay gündeme damga vurdu.

FİRARİ ŞÜKÜR'Ü ANDI

Kanada-Fas maçında TRT spikeri Alper Bakırcıgil, 4. dakikada gol olması üzerine FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün ismini andı.

TRT spikeri Hakan Şükür'ün ismini anınca yayından alındı

"HATIRLATMAK GEREKİYOR Kİ"

Bakırcıgil, "Şunu hatırlatmak gerekiyor ki, Dünya Kupası'nın en hızlı golü Hakan Şükür tarafından atılmıştı" dedi. Bunun üzerine ikinci yarıda spiker Cüneyt Kıran karşılaşmanın anlatımına geçti.

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Trt, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kupası maçı sırasında Hakan Şükür'ün golünden bahseden TRT spikeri ikinci yarıda yayından alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya Kupası maçı sırasında Hakan Şükür'ün golünden bahseden TRT spikeri ikinci yarıda yayından alındı - Son Dakika
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