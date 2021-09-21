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TRT'den Rıdvan Dilmen'in maaşıyla ilgili açıklama: Bugüne kadar hiçbir ücret ödenmemiştir - Son Dakika

TRT'den Rıdvan Dilmen'in maaşıyla ilgili açıklama: Bugüne kadar hiçbir ücret ödenmemiştir

21.09.2021 17:09

TRT, TRT Spor ekranlarına yayınlanan %100 Futbol programında yer alması için Rıdvan Dilmen'e 60 bin TL teklif edildiği iddialarına cevap verdi. TRT'den yapılan açıklamada, "TRT Spor'da yayınlanan "%100 Futbol" programında yer alması için Sayın Rıdvan Dilmen'e aylık 60 bin TL teklif edilmiştir. Ancak kendisi bu teklife karşılık TRT bünyesinde ücretsiz çalışma isteğini dile getirmiştir. Bu çerçevede, Sayın Rıdvan Dilmen'e bugüne kadar hiçbir ücret ödenmemiştir" ifadelerine yer verildi.

Geçen gün Halk TV'de Şirin Payzın'ın moderatörlüğünü yaptığı "Sözüm Var" programında konuşan Rıdvan Dilmen, kendisine TRT tarafından 60 bin TL teklif yapıldığını ancak bunu kabul etmediğini söylemişti. Bunun üzerine TRT konuyla ilgili yeni açıklama yaptı.

TRT'den yapılan açıklama şu şekilde:

"RIDVAN DİLMEN'E BUGÜNE KADAR HİÇBİR ÜCRET ÖDENMEMİŞTİR"

" TRT Spor'da yayınlanan "%100 Futbol" programına dair mesnetsiz iddialar ve yalan kampanyasıyla ilgili basın açıklamamızdır. TRT Spor'da yayınlanan "%100 Futbol" programında yer alması için Sayın Rıdvan Dilmen'e aylık 60 bin TL teklif edilmiştir. Ancak kendisi bu teklife karşılık TRT bünyesinde ücretsiz çalışma isteğini dile getirmiştir. Bu çerçevede, Sayın Rıdvan Dilmen'e bugüne kadar hiçbir ücret ödenmemiştir. Daha önceki açıklamamızda bu durum, "Spor yorumcularımız, devlet televizyonunda yer almanın gururunu ve itibarını her türlü maddi kazanımın üstünde tutmaktadır" şeklindeki ifadelerle kamuoyuyla paylaşılmıştır.

"TRT'NİN SOSYAL MEDYADA BELGESİZ BİR ŞEKİLDE PAYLAŞILAN HER YALANA CEVAP VERME GİBİ BİR ZORUNLULUĞU YOKTUR"

Sektör koşulları kamu yayıncısı olan TRT için de geçerlidir. TRT tarafından Sayın Dilmen'e teklif edilen ücretin bugüne kadar açıklanmamasının nedeni, bir yandan Kurum bünyesinde çalışanların kişisel bilgilerini diğer yandan TRT'nin piyasadaki rekabetçi niteliğini korumak arzusudur. TRT'nin marka değeri yüksek bir spor yorumcusuna yaptığı teklifin bilinmesi rekabet gücünü zedeleyen bir faktördür. Meselelere yönelik sorumlu yaklaşım bu duruşu gerektirmektedir. TRT'nin sosyal medyada belgesiz bir şekilde paylaşılan her yalana cevap verme gibi bir zorunluluğu yoktur. TRT yönetimi, tüm çalışmalarında kamu menfaatlerini koruma açısından sorumluluğunun bilincindedir. Bu konuda sahte bir erdemlilik perdesi arkasından üstünlük taslayan tavırların kabul edilmesi mümkün değildir.

"YALAN VE İFTİRALARI ORTAYA ATANLARLA HUKUKİ MÜCADELEMİZİN DEVAM EDECEĞİNİ TEKRAREN BELİRTMEK İSTERİZ"

TRT'nin yükselen başarısının, yalan kıskacıyla sekteye uğratılmasına ve yıpratılmasına izin verilmeyecektir. Son olarak, bu konuda yalan ve iftiraları ortaya atanlarla hukuki mücadelemizin devam edeceğini tekraren belirtmek isteriz."

TRT'den Rıdvan Dilmen'in maaşına ilişkin yeni açıklama: Bugüne kadar hiçbir ücret ödenmemiştir
TRT'den Rıdvan Dilmen'in maaşıyla ilgili açıklama: Bugüne kadar hiçbir ücret ödenmemiştir

Rıdvan Dilmen, Türk Lirası, TRT Spor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TRT'den Rıdvan Dilmen'in maaşıyla ilgili açıklama: Bugüne kadar hiçbir ücret ödenmemiştir - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: TRT'den Rıdvan Dilmen'in maaşıyla ilgili açıklama: Bugüne kadar hiçbir ücret ödenmemiştir - Son Dakika
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