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TSSF Yönetimine Komisyon Görevlendirildi

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu yönetimine 3 kişilik komisyon görevlendirildi. Komisyon, federasyon faaliyetlerini 2024 Paris Olimpiyatları'ndan sonra yapılacak seçime kadar yürütecek.

TSSF Yönetimine Komisyon Görevlendirildi
25.12.2023 - 12:03,
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Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) yönetimine 3 kişilik komisyon görevlendirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu, federasyon faaliyetlerinin 2024 Paris Olimpiyatları'ndan sonra yapılması planlan olağan seçime kadar 3 kişilik komisyon tarafından yürütülmesine karar verdi.

Tahkim Kurulu, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Uysal'ın başkanlığındaki Dinçer Çeribaş ve Kadir Sağlam'ı görevlendirdi.

Fatih Uysal, başkanlığındaki komisyon ilk toplantısını gerçekleştirerek, kurulların oluşturularak faaliyetlerin yeniden başlatılmasına karar verdi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Oğuz Aydın, daha önce Gençlik ve Spor Bakanlığına istifa dilekçesi vermişti.

Kaynak: AA
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