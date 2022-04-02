TSYD Adana Şubesi'nde Kerim Hoşfikirer dönemi - Son Dakika

Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi'nin yapılan olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Kerim Hoşfikirer seçildi.

TSYD Adana Şubesi Nihat Geven Tesisleri'nde yapılan ve iki başkan adayının yarıştığı olağanüstü Genel Kurula 64 üyenin 61'i katıldı. Şube Başkanı Kurtul Çakın'ın açılış konuşmasını yaptığı Genel Kurulun Divan Başkanlığı'nı Erdal Fernergiz, yardımcılıklarını ise Adnan Ercan ile İsmet Ramazan Selçuk yaptı.

TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir'in başarılar dileğinde bulunduğu mesajının okunmasının ardından Divan Başkanı Erdal Fernergiz, " Olağanüstü genel kurulumuza gösterilen ilgiden dolaylı teşekkür ederiz. TSYD Türkiye'nin en önemli, etkin ve prestijli meslek örgütlerinden biridir ve bunun kıymetini bilip bu unsurlar içerisinde hareket etmeliyiz. Kongremizin sükunet ve birlik beraberlik içerisinde geçmesi hepimizin özen göstermesi en büyük temennim. Şu anda iki liste var. Keşke tek liste ile gidilseydi ve kaybedenin olmadığı bir genel kurul olsaydı. Şahsen gönlüm bundan yanaydı. Kim seçilirse seçilsin birlik ve beraberliğimizin zarar görmemesini temenni ediyorum. Çünkü biz biriz ve beraber olunca güçlüyüz" diye konuştu.

Şube faaliyet ve denetim kurulu raporlarının okunup ibra edilmesinin ardından seçimlere girildi. Seçimler sonucunda Kerim Hoşfikirer, 43 oy alırken Hüseyin Sunrgur 17 oy aldı. Seçimlerde bir oy boş çıktı. Seçimlerin açıklanmasının ardından Başkan Kerim Hoşfikirer, teşekkür konuşması yaparken, hedefinin öncelikle birlikteliği sağlamak olduğunu ve TSYD bayrağını en üst sıraya taşımak için mücadele edeceklerini söyledi.

Kerim Hoşfikirer başkanlığında oluşan yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

"Abdullah Engin Kanber, Adnan Poyraz, Doğan Gülbasar, Akif Özdemir, Şehmus Baysal, Hakan Köker."

Denetim kurulunda ise Cihan Çınarlı, Abdullah Yangın ile Sabit Özkeser yer aldı. - ADANA