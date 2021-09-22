TSYD İzmir Turnuvası başlıyor

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından son yıllarda geleneksel olarak düzenlenen Simya Metal 7'nci TSYD İzmir Voleybol Turnuvası, yarın başlayacak.

Ligin son şampiyonu Ziraat Bankkart, Efeler Ligi'ndeki iddialı İzmir temsilcileri Arkasspor ve Altekma'nın yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediyespor'un yer alacağı geleneksel turnuvada takımlar lig ve Kupa Voley maçları öncesi en ciddi provada güçlerini sınayacak. Tek devreli lig usulüyle Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak turnuvada yarın saat 14.00'te Altekma ile Ziraat Bankkart, saat 17.00'de ise Arkasspor ile Bursa BŞB ilk maçlarda karşı karşıya gelecek. Turnuva, cumartesi günü sona erecek.