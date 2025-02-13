TSYD İzmir Yılın Spor Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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Spor

TSYD İzmir Yılın Spor Ödülleri Sahiplerini Buldu

Göztepe, yılın takımı; Stanimir Stoilov, yılın teknik direktörü seçildi. Ödüller 24 Şubat'ta verilecek.

13.02.2025 14:20
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Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen EKMAS 9. TSYD İzmir'de Yılın Spor Ödülleri'ni kazananlar belli oldu.

TSYD İzmir Şubesinden yapılan açıklamaya göre, organizasyonda "yılın takımı" Göztepe, "yılın teknik direktörü" de sarı-kırmızılıları iki sezonun ardından Süper Lig'e taşıyan Stanimir Stoilov oldu.

Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil "yılın spor adamı", 44 yaşında yeniden futbola dönen Altay'da forma giyen Murat Uluç "futbol özel ödülü"ne layık görüldü.

İzmir'i 13 yıl sonra Voleybol Sultanlar Ligi'ne taşıyan Aras Kargo Spor Kulübü "yılın salon sporları kulübü", kadınlar sutopunda Avrupa'da Challenger Kupası'nı ilk kez Türkiye'ye getiren İzmir Büyükşehir Belediyespor Sutopu Takımı "uluslararası başarı" ödülüne seçildi.

Triatlon Milli Takımı Antrenörü Mert Onaran "yılın antrenörü", Buse Tosun, Aysel Önder, Emre Sakçı, Bengisu Avcı, Tuna Tunca ve Parla Kabasakal da "yılın sporcuları" olarak belirlendi.

Yılmaz Göktekin, Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Adem Asil, Ahmet Önder ile Şavkar Cimnastik Kulübü "Olimpik gurur" ödülüne hak kazandı.

Konya'daki trafik kazasında hayatını kaybeden Karşıyaka Spor Kulübü Eskrim Şubesi'nin sporcusu 16 yaşındaki Derin Rüyam Kamiloğlu adına bu yıl düzenlenecek olan "Derin Rüyam Kamiloğlu anı ödülü" ise milli eskrimciler Ceren Cebe ile Nilahsen Erten'e verilecek.

Ödül töreni 24 Şubat'ta yapılacak.

Kaynak: AA

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