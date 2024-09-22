TSYD Voleybol Turnuvası 10. Kez Başlıyor - Son Dakika
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TSYD Voleybol Turnuvası 10. Kez Başlıyor

TSYD Voleybol Turnuvası 10. Kez Başlıyor

10. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası, 25-27 Eylül'de, İzmir Atatürk Voleybol Kompleksi'nde düzenlenecek.

22.09.2024 13:20
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İZMİR,

TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin geleneksel olarak düzenlediği voleybol turnuvası aralıksız 10'uncu kez gerçekleştirilecek. Efeler Ligi'nin güçlü takımlarının yeni sezon öncesi son ve en ciddi provada karşı karşıya geleceği 10'uncu TSYD İzmir Voleybol Turnuvası, 25-27 Eylül tarihlerinde yapılacak. İzmir Atatürk Voleybol Kompleksi'ndeki geleneksel turnuvaya ligde şampiyonluk yarışının önemli adaylarından Arkas Spor ve Ziraat Bankkart'ın yanı sıra Efeler Ligi'ne tek sezonluk aradan sonra dönen Altekma Spor Kulübü katılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun desteğiyle organize edilen TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nın ilk gününde 25 Eylül Çarşamba saat 14.00'te Arkas Spor ile Altekma, İzmir derbisinde rakip olacak. Organizasyonda 26 Eylül Perşembe günü aynı saatte Arkas Spor-Ziraat Bankkart, 27 Eylül Cuma ise saat 16.30'da Altekma-Ziraat Bankkart maçları oynanacak. Turnuvayı ilk sırada bitirecek takım şampiyonluk kupasının sahibi olarak sezona moralli başlayacak. Aylardır salonlardan ayrı kalan İzmirli voleybol severler turnuvayı tribünde ücretsiz takip edebilecek. TSYD İzmir Şubesi Başkanı Ergin Karataş, İzmirlileri 3 gün boyunca sürecek voleybol şölenine davet etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor TSYD Voleybol Turnuvası 10. Kez Başlıyor - Son Dakika

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