TSYD Yıldız Futbolcu Semineri'nde yıldızlar İzmir'de buluştu

TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD), Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sponsoru Pepsi işbirliği ile genç futbolcuların gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Eskişehir'de başlayan Yıldız Futbolcu Seminerleri'nin ikincisi İzmir'de yapıldı. Altınordu Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleşen seminerde A Milli Takım'ın eski futbolcularından, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, Trabzonspor'un unutulmaz futbolcularından İbrahima Yattara, Uzman Dr. Şerafettin Özdoğan, ÇEVKO Sözcüsü Fatih Arslan ile gazeteci Atakan Kurt, Altınordu altyapısındaki genç futbolcu adaylarına deneyimlerini aktardı. Seminere TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir, TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş ve İzmirli gazeteciler de katıldı.

TOLUNAY KAFKAS: ALTINORDU GÖZBEBEĞİ

Seminerde genç futbolculara kendisi de uzun bir yoldan geçerek futbolcu olduğunu belirten Tolunay Kafkas, "Altınordu gençliğe yaptığı yatırımlardan dolayı Türk futbolunun göz bebeği konumunda. Bizim için ayrı bir sevinç, gurur kaynağı. Türkiye'de genel anlamda altyapıda oyuncuya ve antrenöre yatırım yapmakta sıkıntı yaşıyoruz. Yetkin antrenörün elinin genç oyuncuya değmesi çok önemli. Saha içinde nasıl davranacağını bilmesi konusunda bir antrenörü bir oyuncuya verebileceği çok şey var. Biz milli takımlarda altyapılarda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Özellikle Altınordu'dan gelen oyuncuların davranış biçimleri farklı düzeyde. Altyapı eğitimi bir yol, bir süreç. Lütfen üst düzey elit bir futbolcu dolmak istiyorsanız ekstra çok çalışın. Kim ekstra fazla çalışırsa üst düzey futbolcu olur. Neyiniz eksikse onu çalışın, sorgulayın" dedi."U21 Milli Takım'da en büyük sorunumuz 21 yaş altı oyuncuların takımlarında ligde çok az süre almaları" diyen Kafkas, "Artık modern antrenör tanımını yaptığımız zaman iyi iletişim kuran antrenörler demek. Biz milli takımlarda oyuncularla iyi iletişim kurmaya çalışıyoruz. Oynamayan oyuncuların problemlerini çözmeye çalışıyoruz. Altınordu'dan bize gelen oyuncuların hiç şikayet ettiğini görmedim. Şikayet etmeyip çok çalışan başka yerlerde oluyor. Misyonumuzun ve vizyonumuzun genç oyuncu ve antrenör eğitimi olması gerektiğini düşünüyorum. Alt yaş gruplarında futbolcular arasında çok büyük farklılıklar var. Bu özellikle 17-21 yaş aralığında çok görülüyor. Teknik, taktik ve mental anlamda birbirlerinden çok gerideler" diye konuştu."OYUNCU KULÜPTE GELİŞİR"Oyuncunun milli takımda gelişmediğini, kendi takımında geliştiğini belirten Tolunay Kafkas, "Maalesef bu konuda gerideyiz ama farkı kapatabiliriz. Bizde 6-12 yaş arasında ülkede futbol oynanmıyor. Futbol oynamayı ülkede sevdirmemiz lazım. Yatırım yapmamız lazım. 17-18 çocukların A takıma oynayabilecekleri yaşlar olmalı. Okumayı çok seven bir insanım. Okumadığım, öğrenmediğim bir günü boş geçirmiş sayarım. Antrenörlüğe de kendimi önceden hazırladım. Kendinize bir yol çizerken düşünceleriniz çok etkili olacak. Pozitif düşünmek önemli. Oyunculuğu, antrenörlüğü sevdikten sonra başarılı olmamak için neden yok. Altınordulu oyuncular böyle bir akademinin çatısında çok şanslı. Biz hiç eğitim almadan doğaçlama kendi kendimizi eğittik. Çocukların futbolu sevmesi ana projelerimizden bir tanesi" şeklinde konuştu."RONALDO'YU ÖRNEK ALIN"Genç futbolculara kariyerlerinde Manchester Unitedlı Ronaldo'yu örnek gösteren Kafkas, "Dünyada örnek alınabilecek futbolcu Portekizli Ronaldo. Hep daha iyisini istiyor, hep daha çok çalışıyor. Futbolculuk bir yol ve bunun sonu yok. Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazandı ama daha fazlasını istiyor. Sürekli ekstra antrenmanlar yapıyor. Futbolcuyken ben de antrenmana en erken geldim, en genç çıktım. Beslenmeme, dinlenmeme çok dikkat ettim. Biz altyapıdayken saha yoktu, ekipman yoktu, forma yoktu. Yoklukların içinden geldik, en önemli şey imkanların farkında olmak" dedi.YATTARA: SAHA DIŞINDA BENİ ÖRNEK ALMAYIN

Futbolculuk döneminde yeteneğinin yanı sıra özel hayatıyla da tartışılan Yattara, genç oyunculara kendisini saha içinde örnek almalarını söyledi. "Trabzon'a geldiğimde hiç adaptasyon sorunu yaşamadım. Çünkü Afrika'dan gelmiştim. Trabzon bana cennet gibi geldi" diyen Gineli eski ünlü futbolcu, "Beraber oynadığım en iyi oyuncu Fatih Tekke'ydi, çok iyi bir futbolcu. Ona çok saygı duyuyorum. Ama özellikle Sergen Yalçın çok yetenekliydi. Onu karşılıklı oynarken bile izlemek çok keyifliydi. Genç futbolcular saha dışında benim yaptığım hiçbir şeyi yapmasınlar ama saha içinde örnek alsınlar. Ben çok zor şartlarda yetiştim. Okula gitmek için her gün 5 kilometre yürüyordum. İmkan yoktu. Kariyerimde hatalar yaptım. Tam bir profesyonel olsaydım Barcelona'da, Real Madrid'de oynardım. Tekniğim çok güzeldi ama antrenmanı sevmiyordum, sadece top oynamayı seviyordum. Saha dışında da profesyonel olsaydım daha büyük oyuncu olurdum" dedi.