Üye Girişi
TSYD Yıldız Futbolcu Semineri'nde yıldızlar İzmir'de buluştu - Son Dakika

TSYD Yıldız Futbolcu Semineri'nde yıldızlar İzmir'de buluştu

23.11.2021 14:11
TSYD Yıldız Futbolcu Semineri'nde yıldızlar İzmir'de buluştu

TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD), Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sponsoru Pepsi işbirliği ile genç futbolcuların gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Eskişehir'de başlayan Yıldız Futbolcu Seminerleri'nin ikincisi İzmir'de yapıldı.

TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD), Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sponsoru Pepsi işbirliği ile genç futbolcuların gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Eskişehir'de başlayan Yıldız Futbolcu Seminerleri'nin ikincisi İzmir'de yapıldı. Altınordu Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleşen seminerde A Milli Takım'ın eski futbolcularından, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, Trabzonspor'un unutulmaz futbolcularından İbrahima Yattara, Uzman Dr. Şerafettin Özdoğan, ÇEVKO Sözcüsü Fatih Arslan ile gazeteci Atakan Kurt, Altınordu altyapısındaki genç futbolcu adaylarına deneyimlerini aktardı. Seminere TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir, TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş ve İzmirli gazeteciler de katıldı.

TOLUNAY KAFKAS: ALTINORDU GÖZBEBEĞİ

Seminerde genç futbolculara kendisi de uzun bir yoldan geçerek futbolcu olduğunu belirten Tolunay Kafkas, "Altınordu gençliğe yaptığı yatırımlardan dolayı Türk futbolunun göz bebeği konumunda. Bizim için ayrı bir sevinç, gurur kaynağı. Türkiye'de genel anlamda altyapıda oyuncuya ve antrenöre yatırım yapmakta sıkıntı yaşıyoruz. Yetkin antrenörün elinin genç oyuncuya değmesi çok önemli. Saha içinde nasıl davranacağını bilmesi konusunda bir antrenörü bir oyuncuya verebileceği çok şey var. Biz milli takımlarda altyapılarda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Özellikle Altınordu'dan gelen oyuncuların davranış biçimleri farklı düzeyde. Altyapı eğitimi bir yol, bir süreç. Lütfen üst düzey elit bir futbolcu dolmak istiyorsanız ekstra çok çalışın. Kim ekstra fazla çalışırsa üst düzey futbolcu olur. Neyiniz eksikse onu çalışın, sorgulayın" dedi."U21 Milli Takım'da en büyük sorunumuz 21 yaş altı oyuncuların takımlarında ligde çok az süre almaları" diyen Kafkas, "Artık modern antrenör tanımını yaptığımız zaman iyi iletişim kuran antrenörler demek. Biz milli takımlarda oyuncularla iyi iletişim kurmaya çalışıyoruz. Oynamayan oyuncuların problemlerini çözmeye çalışıyoruz. Altınordu'dan bize gelen oyuncuların hiç şikayet ettiğini görmedim. Şikayet etmeyip çok çalışan başka yerlerde oluyor. Misyonumuzun ve vizyonumuzun genç oyuncu ve antrenör eğitimi olması gerektiğini düşünüyorum. Alt yaş gruplarında futbolcular arasında çok büyük farklılıklar var. Bu özellikle 17-21 yaş aralığında çok görülüyor. Teknik, taktik ve mental anlamda birbirlerinden çok gerideler" diye konuştu."OYUNCU KULÜPTE GELİŞİR"Oyuncunun milli takımda gelişmediğini, kendi takımında geliştiğini belirten Tolunay Kafkas, "Maalesef bu konuda gerideyiz ama farkı kapatabiliriz. Bizde 6-12 yaş arasında ülkede futbol oynanmıyor. Futbol oynamayı ülkede sevdirmemiz lazım. Yatırım yapmamız lazım. 17-18 çocukların A takıma oynayabilecekleri yaşlar olmalı. Okumayı çok seven bir insanım. Okumadığım, öğrenmediğim bir günü boş geçirmiş sayarım. Antrenörlüğe de kendimi önceden hazırladım. Kendinize bir yol çizerken düşünceleriniz çok etkili olacak. Pozitif düşünmek önemli. Oyunculuğu, antrenörlüğü sevdikten sonra başarılı olmamak için neden yok. Altınordulu oyuncular böyle bir akademinin çatısında çok şanslı. Biz hiç eğitim almadan doğaçlama kendi kendimizi eğittik. Çocukların futbolu sevmesi ana projelerimizden bir tanesi" şeklinde konuştu."RONALDO'YU ÖRNEK ALIN"Genç futbolculara kariyerlerinde Manchester Unitedlı Ronaldo'yu örnek gösteren Kafkas, "Dünyada örnek alınabilecek futbolcu Portekizli Ronaldo. Hep daha iyisini istiyor, hep daha çok çalışıyor. Futbolculuk bir yol ve bunun sonu yok. Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazandı ama daha fazlasını istiyor. Sürekli ekstra antrenmanlar yapıyor. Futbolcuyken ben de antrenmana en erken geldim, en genç çıktım. Beslenmeme, dinlenmeme çok dikkat ettim. Biz altyapıdayken saha yoktu, ekipman yoktu, forma yoktu. Yoklukların içinden geldik, en önemli şey imkanların farkında olmak" dedi.YATTARA: SAHA DIŞINDA BENİ ÖRNEK ALMAYIN

Futbolculuk döneminde yeteneğinin yanı sıra özel hayatıyla da tartışılan Yattara, genç oyunculara kendisini saha içinde örnek almalarını söyledi. "Trabzon'a geldiğimde hiç  adaptasyon sorunu yaşamadım. Çünkü Afrika'dan gelmiştim. Trabzon bana cennet gibi geldi" diyen Gineli eski ünlü futbolcu, "Beraber oynadığım en iyi oyuncu Fatih Tekke'ydi, çok iyi bir futbolcu. Ona çok saygı duyuyorum. Ama özellikle Sergen Yalçın çok yetenekliydi. Onu karşılıklı oynarken bile izlemek çok keyifliydi. Genç futbolcular saha dışında benim yaptığım hiçbir şeyi yapmasınlar ama saha içinde örnek alsınlar. Ben çok zor şartlarda yetiştim. Okula gitmek için her gün 5 kilometre yürüyordum. İmkan yoktu. Kariyerimde hatalar yaptım. Tam bir profesyonel olsaydım Barcelona'da, Real Madrid'de oynardım. Tekniğim çok güzeldi ama antrenmanı sevmiyordum, sadece top oynamayı seviyordum. Saha dışında da profesyonel olsaydım daha büyük oyuncu olurdum" dedi.


TSYD Yıldız Futbolcu Semineri'nde yıldızlar İzmir'de buluştu
TSYD Yıldız Futbolcu Semineri'nde yıldızlar İzmir'de buluştu
TSYD Yıldız Futbolcu Semineri'nde yıldızlar İzmir'de buluştu
TSYD Yıldız Futbolcu Semineri'nde yıldızlar İzmir'de buluştu
TSYD Yıldız Futbolcu Semineri'nde yıldızlar İzmir'de buluştu
TSYD Yıldız Futbolcu Semineri'nde yıldızlar İzmir'de buluştu
TSYD Yıldız Futbolcu Semineri'nde yıldızlar İzmir'de buluştu
TSYD Yıldız Futbolcu Semineri'nde yıldızlar İzmir'de buluştu
TSYD Yıldız Futbolcu Semineri'nde yıldızlar İzmir'de buluştu
TSYD Yıldız Futbolcu Semineri'nde yıldızlar İzmir'de buluştu
TSYD Yıldız Futbolcu Semineri'nde yıldızlar İzmir'de buluştu
TSYD Yıldız Futbolcu Semineri'nde yıldızlar İzmir'de buluştu
TSYD Yıldız Futbolcu Semineri'nde yıldızlar İzmir'de buluştu
TSYD Yıldız Futbolcu Semineri'nde yıldızlar İzmir'de buluştu

UEFA Şampiyonlar Ligi, Eskişehir, Türkiye, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor TSYD Yıldız Futbolcu Semineri'nde yıldızlar İzmir'de buluştu - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tartıştığı kadını sokak ortasında pervasızca bıçakladı 14:15 Tartıştığı kadını sokak ortasında pervasızca bıçakladı Bir zamanlar arabesk dünyasının ünlü ismiydi! Ercan Turgut hayatını kaybetti 14:10 Bir zamanlar arabesk dünyasının ünlü ismiydi! Ercan Turgut hayatını kaybetti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak 13:11 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak
5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise 11:53 5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü 11:36 Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır 11:23 Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır
Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı 10:40 Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı Son Dakika! 10:22 Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı

Son Dakika Haberleri
14:14 AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir: Faiz ve kur sarmalından birilerinin nemalandığı dönem bitmiştir
14:10 Bir zamanlar arabesk dünyasının ünlü ismiydi! Ercan Turgut hayatını kaybetti
14:01 Dolandırıcıların son hedefi kripto para! HE Coin'de büyük vurgun iddiası
13:44 Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş yaşamını yitirdi
13:42 Farlı bir stil! Turkuaz saçlı James Rodriguez!
13:38 Aras Bulut İynemli ve sevgilisi Amsterdam tatilinde
13:35 Rusya-Ukrayna gerilimi tırmanıyor! ABD'li askerlerden Donbass'a askeri çıkarma
13:25 Son Dakika: Galatasaray Nef Stadyumu'nda vinç devrildi: 3 yaralı
13:11 AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ'dan çok tartışılacak yorum
13:10 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak
Derbiden sonra güncellenen şampiyonluk oranları çok şaşırttı! Süper Lig'de artık tek bir favori var Derbiden sonra güncellenen şampiyonluk oranları çok şaşırttı! Süper Lig'de artık tek bir favori var         
14:17
AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir: Faiz ve kur sarmalından birilerinin nemalandığı dönem bitmiştir AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir: Faiz ve kur sarmalından birilerinin nemalandığı dönem bitmiştir         
14:14
Seren Serengil'den "Bu gidişle eskortluk yapacağım" diyen Aygün Aydın'a olay cevap: Kılıfını hazırladın Seren Serengil'den "Bu gidişle eskortluk yapacağım" diyen Aygün Aydın'a olay cevap: Kılıfını hazırladın         
13:26
İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak         
11:57
Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor         
11:43
Twitch'te kara para akladığını itiraf eden yayıncı, haberini yapan espor sayfasını tehdit etti Twitch'te kara para akladığını itiraf eden yayıncı, haberini yapan espor sayfasını tehdit etti         
11:34
İşe gidiyorum diyerek evden ayrılan 16 yaşındaki iki kız her yerde aranıyor İşe gidiyorum diyerek evden ayrılan 16 yaşındaki iki kız her yerde aranıyor         
10:50
Bakan Bilgin: Asgari ücrette aralık sonunu beklemeyeceğiz, 1-2 hafta içinde tamamlayacağız Bakan Bilgin: Asgari ücrette aralık sonunu beklemeyeceğiz, 1-2 hafta içinde tamamlayacağız         
10:26
Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak         
09:54
Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!" Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!"         
09:25
WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik!         
08:38
Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı         
07:59
Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
07:58
Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü         
07:57
Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşı" sözlerine sert tepki: Yeter artık Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşı" sözlerine sert tepki: Yeter artık         
07:36
Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 193 kişi vefat etti, 24 bin 856 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 193 kişi vefat etti, 24 bin 856 yeni vaka tespit edildi         
21:13
Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi         
17:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2021 14:25:14. #1.11#
SON DAKİKA: TSYD Yıldız Futbolcu Semineri'nde yıldızlar İzmir'de buluştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement