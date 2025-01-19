Tuana İç Milli Takıma Davet Edildi

Spor

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Elazığ Gençlik Spor Kulübü sporcusu Tuana İç, Türkiye Sutopu Federasyonu tarafından düzenlenen U16 milli takım hazırlık kampına davet edilerek önemli bir başarıya imza attı.

Tuana İç genç yaşında sergilediği performans ile, yeteneği ve disiplini sayesinde milli takıma seçilmeye hak kazandı. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün sporculara sağladığı destek ve imkanlarla yetişen genç sporcu, hem kulübünün hem de şehrin gurur kaynağı oldu. Tuana İç, milli takım kampında göstereceği performansla hem Elazığ'ı hem de Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Tuana'nın elde ettiği bu başarı, ilimizde spora verdiğimiz önemin ve yatırımların ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdi. Elazığ'da sporun her dalında başarılı sporcular yetiştirmek için çalışıyoruz. Tuana'yı ve büyük emekleri olan antrenörü Bekir Sadak'ı tebrik ediyor, milli takım kampında başarılar diliyoruz" denildi. - ELAZIĞ