Tuchel: Yarı Finalde Heyecanlıyız - Son Dakika
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Tuchel: Yarı Finalde Heyecanlıyız

15.07.2026 07:18
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İngiltere Teknik Direktörü Tuchel, Arjantin'e karşı finale yükselmek için motive olduklarını belirtti.

2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin ile karşılaşacak İngiltere'de teknik direktör Thomas Tuchel, finale yükselmek istediklerini söyledi.

Atlanta Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Alman teknik adam, yarı finalde büyük bir rekabete tanık olacaklarını ifade etti.

İki büyük futbol ülkesinin karşı karşıya geleceğini vurgulayan 52 yaşındaki teknik direktör, şöyle konuştu:

"Futbolu seven herkes, Dünya Kupası'nı takip eden herkes bu durumu ve beraberinde getirdiklerini biliyor. İki büyük futbol ülkesi karşılaşıyor. Yoğun bir maç bekliyoruz, duygusal bir maç bekliyoruz. Birçok ivme değişikliğinin olduğu bir maç olacaktır. Bunun dışında herhangi bir şey beni şaşırtır. Neden burada olduğumuzu biliyoruz, ne istediğimizi biliyoruz. Bunu söylemekten ya da hayalini kurmaktan asla çekinmedik. Yarı finaldeyiz ve buraya çok aç geldik. Rakibimize saygı duyuyoruz, ancak onların tarihi olaylarına kapılmıyoruz ve durumu olduğundan daha büyük hale getirmiyoruz. Bu büyük bir futbol maçı. Çok heyecanlıyız ve oynamaya hazırız."

Cezalı Jarell Quansah ile Meksika maçının ardından sevinirken reklam panosundan düşüp kolunu kıran Jordan Henderson dışında eksik oyuncu olmadığının altını çizen Tuchel, Declan Rice'ın oynayabilecek durumda olduğunu söyledi.

Norveç ile oynanan çeyrek final mücadelesinde takım olarak çok fazla hata yaptıklarını dile getiren Tuchel, "Hücumda ritim bulamadık. Karar alma sürecinde acele ettik, yeterince sabırlı değildik, yeterince disiplinli değildik. Bu da hücum ritmimizi kaybetmemize neden oldu. Turnuva boyunca takım savunmasında çok geliştik. Bu durum yarın en üst düzeyde olmalı. Hücumda hızlanmamız gerekiyor. Bu ivmeye henüz ulaşmadık. Oyuncularım yarı finalde en iyisini ortaya çıkaracaktır. Bunun için heyecanlıyız." açıklamasında bulundu.

"Kampımızdaki enerji değişimini seviyorum"

Fransa ile İspanya arasında oynanan yarı final maçının ilk yarısını izleyebildiğini belirten Tuchel, İspanya'nın etkileyici olduğunu ifade etti.

Sahne büyüdükçe İspanya'nın daha sakin oynadığını ve fazla özgüvene sahip olduğunu vurgulayan Tuchel, "Çok etkileyiciler ve bu başarı için tebrik ediyorum. Biz arka arkaya turnuvalarda çeyrek final, yarı final oynuyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda finale kaldık. Şimdi son dilimi ısırmak istiyoruz, bir sonraki adımı atmak istiyoruz. Kampımızdaki enerji değişimini seviyorum, oyuncuların çok heyecanlı, çok hırslı olduklarını hissediyorum. Bu yarı final için kimse tatmin olmuş değil ve ihtiyacımız olan da tam olarak bu." diye konuştu.

Arjantin'in yıldız futbolcusu Lionel Messi hakkında konuşan Tuchel, şunları kaydetti:

"Messi'nin bu turnuvada takımı taşıması kesinlikle inanılmaz. Bunu anlatmaya kelimeler yetersiz kalıyor. Böyle bir kalite, böyle bir başarı ve sorumluluk için söylenecek söz kalmadı. Şimdi tekrar bu turnuvada. O bir lider ve oynadığı her takımın kilit oyuncusu. Arjantin'in ne kadar uyumlu olduğunu biliyoruz. Turnuvada deneyimli olduklarını görüyoruz. Neredeyse aynı oyuncu grubunu korudular. Çok deneyimli, iyi bir teknik direktörleri var. Sahanın ortasında oynamayı seviyorlar, kısa pas yapmayı seviyorlar, her zaman boşluk arıyorlar. Messi topa sahip olduğunda hareket başlıyor. Geriye düştükleri zaman paniklemiyorlar. Çok rekabetçi bir grup, her pozisyonda çok kaliteli oyuncuları var. Sert savunma yapabiliyorlar. Çalışmak, zorlukların üstesinden gelmek zorundasınız. Arjantin'in en iyi versiyonu için hazırlanıyoruz. Dünyadaki her takımın yenilebilir olduğunu düşünüyorum. Arjantin de öyle, biz de öyleyiz ve her iki takım da bunu deneyecek."

Kaynak: AA

Teknik Direktör, İngiltere, Arjantin, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

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