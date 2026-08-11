Tuğba Yenigün, Finalde!
Tuğba Yenigün, Birmingham'daki Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 3 bin metre engellide finale yükseldi.
İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Tuğba Yenigün, kadınlar 3 bin metre engellide finale yükseldi.
Tuğba Yenigün, 3 bin metre engelli ilk turunda 9.33.27'lik derecesiyle serisini 7. sırada tamamlayarak adını finale yazdırdı.
Milli atlet, 13 Ağustos Perşembe günü TSİ 22.29'da başlayacak final yarışında mücadele edecek.
Kaynak: AA
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