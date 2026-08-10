İzmir'de ev yangını: Anneanne ve torun hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de ev yangını: Anneanne ve torun hayatını kaybetti

İzmir\'de ev yangını: Anneanne ve torun hayatını kaybetti
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İzmir’in Çiğli ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın faciaya dönüştü. Alevlerin sardığı evde 56 yaşındaki anneanne ile 4 yaşındaki torunu hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, küçük çocuğun 23 Ağustos’ta doğum gününü kutlamaya hazırlandığı öğrenildi.

İzmir''in Çiğli ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangında anneanne ile torunu yaşamını yitirdi.

ALEVLERİN ARASINDA CAN VERDİLER

Yangın saat 17.30 sıralarında Çiğli ilçesi Şirintepe Mahallesi 8424/3 Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil evde çıktı. Evden yükselen duman ve alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evde yapılan incelemede 56 yaşındaki Rezan Korkmaz ile 4 yaşındaki torunu Yiğit Bulut Aydın'ın cansız bedenleri bulundu. 

İzmir'de ev yangını: Anneanne ve torun hayatını kaybetti

Yapılan olay yeri incelemenin ardından yaşamını yitiren anneanne ile torununun cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

İzmir'de ev yangını: Anneanne ve torun hayatını kaybetti

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMAYA HAZIRLANIYORDU

Haberi alınca olay yerine gelen yakınları büyük üzüntü yaşadı. Hayatını yitirenlerden Yiğit Bulut Aydın'ın 23 Ağustos'ta doğum günü olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

İzmir'de ev yangını: Anneanne ve torun hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de ev yangını: Anneanne ve torun hayatını kaybetti - Son Dakika

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