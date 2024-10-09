Tuğberk Tanrıvermiş, Avrupa takımının başına geçti - Son Dakika
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Spor

Tuğberk Tanrıvermiş, Avrupa takımının başına geçti

Tuğberk Tanrıvermiş, Avrupa takımının başına geçti

Bir dönem Galatasaray'da Igor Tudor ve Fatih Terim'in ekibinde yardımcı antrenörlük yapan ve son olarak Roma U18 takımını çalıştıran 35 yaşındaki Türk teknik adam Tuğberk Tanrıvermiş, Avusturya 2. Lig ekibi SKN St. Pölten'in yeni teknik direktörü oldu.

09.10.2024 20:56
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Bir dönem Galatasaray'da da görev yapan ve son olarak Roma U18 takımını çalıştıran Türk teknik adam Tuğberk Tanrıvermiş, kariyerine Avusturya'da devam edecek.

Tuğberk Tanrıvermiş, Avrupa takımının başına geçti

ST. PÖLTEN'İN BAŞIAN GEÇTİ

35 yaşındaki genç çalıştırıcı, Avusturya 2. Lig ekibi SKN St. Pölten'in yeni teknik direktörü oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "SKN St Pölten, Tuğberk Tanrıvermiş'in (35) yeni baş antrenör olarak atandığını duyurmaktan mutluluk duyar. "TT", özellikle U18 takımını İtalya şampiyonluğuna taşıdığı ve 'Yılın Antrenörü' olarak onurlandırıldığı AS Roma'daki son başarısı olmak üzere, üst düzey kulüplerden büyük bir deneyim getiriyor. Kariyerinde José Mourinho, Fatih Terim, Igor Tudor ve Cesare Prandelli gibi ünlü antrenörlerle çalışmış ve üst düzey performansa odaklanan zihniyetini daha da geliştirmiştir" ifadeleri yer aldı.

Tuğberk Tanrıvermiş, Avrupa takımının başına geçti

KARİYERİ

35 yaşındaki Türk teknik direktör Tuğberk Tanrıvermiş, Çeşitli takımların genç takımlarda antrenörlük yapmış ve son olarak 2022-2024 yılları arasında Roma'nın U18 takımını çalıştırmıştı. 2021-2022 sezonunda başka bir İtalyan ekibi SpeziaU19 takımında görev yapan Tanrıvermiş, Türkiye'de ise 2017/18 sezonunda Galatasaray'da Fatih Terim ve Igor Tudor'un yardımcılığını yapmıştı.

Tuğberk Tanrıvermiş, Galatasaray, Fatih Terim, Igor Tudor, Avusturya, İtalya, Futbol, Roma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tuğberk Tanrıvermiş, Avrupa takımının başına geçti - Son Dakika

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