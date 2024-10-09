Tuğberk Tanrıvermiş SKN St. Pölten'in Teknik Direktörü Oldu

Spor

Teknik direktör Tuğberk Tanrıvermiş, Avusturya 2. Ligi ekiplerinden SKN St. Pölten'in başına geçti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki teknik adamla anlaşma sağlandığı belirtildi.

Tuğberk Tanrıvermiş, kariyerinde Roma 18 Yaş Altı Futbol Takımı ile Spezia 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nda teknik direktörlük ve Galatasaray'da da yardımcı antrenörlük yaptı.