Tüm biletler satıldı! Ajax, temsilcimiz Beşiktaş'a karşı kapalı gişe oynayacak

"Ölmeyi unutmuş" diyen bile var! Dünya, 300 yaşında olduğu iddia edilen kadını konuşuyor

Erdoğan "Operasyon yapılacak" dedi, zincir marketler ilk darbeyi bu sabah yedi

Beşiktaş, Devler Ligi'nde Dortmund'un ardından belki de çok daha zor bir sınav verecek. Bu sıralar rakiplerine 5 ve üzeri goller atan Ajax, ilk kez dolu tribünler önünde Beşiktaş'a karşı oynayacak. Temsilcimizde de ciddi eksikler var.

HEPSİ SATILDI

55 bin kapasiteli stadyumda 52 binlik kapasite açıldı. Biletlerin tamamı tükendi. Ajax kulübü, pandemi döneminden sonra ilk kez stadyumun dolacağını duyurdu, taraftarına teşekkür etti.

İLK MAÇTA 5 ATTILAR

Ajax, deplasmanda Portekiz ekibi Sporting'i 5-1 mağlup etti. Geçen sene Portekiz'de şampiyon olan Sporting Lizbon, sezonun da en az gol yiyen takımıydı.