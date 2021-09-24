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Tüm biletler satıldı! Ajax, temsilcimiz Beşiktaş'a karşı kapalı gişe oynayacak - Son Dakika

Tüm biletler satıldı! Ajax, temsilcimiz Beşiktaş'a karşı kapalı gişe oynayacak

24.09.2021 12:11

Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde birçok eksikle Ajax'ın karşısına çıkacak Beşiktaş, epey zor bir ortamda mücadele edecek. Hollanda ekibinin satışa sunduğu biletler tamamen tükendi. 55 bin kapasiteli stadyumda 52 bin taraftar olacak. Ajax'ın tribünlerinin tamamı bu sezon ilk kez Beşiktaş maçında dolacak.

Beşiktaş, Devler Ligi'nde Dortmund'un ardından belki de çok daha zor bir sınav verecek. Bu sıralar rakiplerine 5 ve üzeri goller atan Ajax, ilk kez dolu tribünler önünde Beşiktaş'a karşı oynayacak. Temsilcimizde de ciddi eksikler var.

Tüm biletler tükendi! Ajax, temsilcimiz Beşiktaş'a karşı kapalı gişe oynayacak

HEPSİ SATILDI

55 bin kapasiteli stadyumda 52 binlik kapasite açıldı. Biletlerin tamamı tükendi. Ajax kulübü, pandemi döneminden sonra ilk kez stadyumun dolacağını duyurdu, taraftarına teşekkür etti.

İLK MAÇTA 5 ATTILAR

Ajax, deplasmanda Portekiz ekibi Sporting'i 5-1 mağlup etti. Geçen sene Portekiz'de şampiyon olan Sporting Lizbon, sezonun da en az gol yiyen takımıydı.

Tüm biletler satıldı! Ajax, temsilcimiz Beşiktaş'a karşı kapalı gişe oynayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi, Portekiz, Dortmund, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tüm biletler satıldı! Ajax, temsilcimiz Beşiktaş'a karşı kapalı gişe oynayacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Tüm biletler satıldı! Ajax, temsilcimiz Beşiktaş'a karşı kapalı gişe oynayacak - Son Dakika
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