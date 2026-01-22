Tüm stadı susturdu! Deniz Gül\'den 90. dakikada hayat öpücüğü

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Viktoria Plzen ile Porto karşı karşıya geldi. Çekya'da oynanan mücadele, 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Viktoria Plzen, 6. dakikada Lukas Cerv'in golüyle maçta 1-0 öne geçti. Çekya temsilcisi, 45. dakikada Matej Vyda'nın kırtı kart görmesi sonucu 10 kişi kaldı. Porto'da Samu, ilk yarının son dakikalarda penaltı vuruşundan yararlanamadı. Maçın son anlarında Porto'da sahneye milli yıldızımız çıktı. Deniz Gül, 90. dakikada attığı golle takımına 1 puanı getirdi.
Bu sonuçla birlikte Porto, puanını 14'e yükseltti. Viktoria Plzen ise 11 puana ulaştı. Avrupa Ligi'nin son hafta maçında Viktoria Plzen, deplasmanda Basel ile karşılaşacak. Porto, kendi evinde Rangers'ı ağırlayacak.
