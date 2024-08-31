TÜMOSAN Konyaspor-Bellona Kayserispor Maçının İlk Yarısı 0-0 Sonuçlandı - Son Dakika
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TÜMOSAN Konyaspor-Bellona Kayserispor Maçının İlk Yarısı 0-0 Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor-Bellona Kayserispor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi. Mane'nin pasında Nazon'un şutu kaleci Slowik'te kaldı. Umut Nayir'in kafa vuruşu az farkla auta çıktı. Arif Kocaman'ın sert şutu üstten auta gitti. Pedrinho'nun şutu kaleci Bilal Bayazit tarafından kornere çeldi. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

31.08.2024 21:17
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Stat: Konya Büyükşehir

Hakemler: Emre Kargın, Ali Can Alp, Abdullah Uğur Sarı

TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Oğulcan Ülgün, Jevtovic, Yusuf Erdoğan, Pedrinho, Aleksic, Umut Nayir

Bellona Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Janvier, Arif Kocaman, Carole, Bourabia, Kartal Yılmaz, Boa Morte, Cardoso, Mane, Nazon

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor-Bellona Kayserispor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

11. dakikada ceza sahası içerisine giren Mane'nin pasında topla buluşan Nazon'un şutu kaleci Slowik'te kaldı.

28. dakikada sağ kanattan Boranijasevic'in ortasında topa yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

31. dakikada korner vuruşundan topu alan Cardoso'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Arif Kocaman'ın sert şutu az farkla üstten auta gitti.

42. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Pedrinho'nun şutunu kaleci Bilal Bayazit kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TÜMOSAN Konyaspor-Bellona Kayserispor Maçının İlk Yarısı 0-0 Sonuçlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TÜMOSAN Konyaspor-Bellona Kayserispor Maçının İlk Yarısı 0-0 Sonuçlandı - Son Dakika
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