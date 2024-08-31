Stat: Konya Büyükşehir
Hakemler: Emre Kargın, Ali Can Alp, Abdullah Uğur Sarı
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Oğulcan Ülgün, Jevtovic, Yusuf Erdoğan, Pedrinho, Aleksic, Umut Nayir
Bellona Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Janvier, Arif Kocaman, Carole, Bourabia, Kartal Yılmaz, Boa Morte, Cardoso, Mane, Nazon
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor-Bellona Kayserispor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
11. dakikada ceza sahası içerisine giren Mane'nin pasında topla buluşan Nazon'un şutu kaleci Slowik'te kaldı.
28. dakikada sağ kanattan Boranijasevic'in ortasında topa yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
31. dakikada korner vuruşundan topu alan Cardoso'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Arif Kocaman'ın sert şutu az farkla üstten auta gitti.
42. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Pedrinho'nun şutunu kaleci Bilal Bayazit kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
Son Dakika › Spor › TÜMOSAN Konyaspor-Bellona Kayserispor Maçının İlk Yarısı 0-0 Sonuçlandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?