Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Tümosan Konyaspor, Marlos Moreno, Yunus Mallı, Morgan Schneiderlin, Paul Bernardoni ve Alexandru Cicaldau'yu renklerine bağladı.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Yapılan açıklamada Alexandru Cicaldau'nun, Galatasaray'dan 1 yıllığına kiralandığı açıklandı. Konyaspor'dan oyuncular için yapılan açıklamada;

ALEXANDRU CICALDAU

"Kulübümüz, Rumen milli futbolcu Alexandru Cicaldau'nun geçici transferi konusunda takımı Galatasaray ile anlaşmaya varmıştır. Orta saha mevkinde görev yapan Cicaldau'ya Tümosan Konyaspor'umuzda başarılar dileriz."

MORGAN SCHNEIDERLIN

"Kulübümüz, Fransız milli futbolcu Morgan Schneiderlin ile 2 yıllık anlaşma imzaladı. Southampton, Manchester United ve Everton gibi İngiltere Premier Ligi takımlarında da forma giyen Schneiderlin'e Tümosan Konyaspor'umuzda başarılar dileriz."

PAUL BERNARDONI

"Kulübümüz, Fransız kaleci Paul Bernardoni ile 2 yıllık anlaşma imzaladı. Fransa'nın Troyes takımının alt yapısında yetişen Bernardoni'ye Tümosan Konyaspor'umuzda başarılar dileriz."

YUNUS MALLI

"Kulübümüz, ülkemizde son olarak Kasımpaşa forması giyen futbolcu Yunus Mallı ile 1 yıllık anlaşma imzaladı. Borussia Mönchengladbach alt yapısında yetişen ve yurt dışında Mainz, Wolfsburg, Union Berlin takımlarında da forma giyen Yunus Mallı, Tümosan Konyaspor'umuzda 10 numaralı formayı terletecek."

MARLOS MORENO

"Kulübümüz, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak yeşil-beyazlı formamızı giyen Marlos Moreno ile 2+1 yıllık anlaşma imzalamıştır. Tümosan Konyaspor'umuzda 70 numaralı formayı giyecek Moreno'ya takımımızda başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.