Tümosan Konyaspor, Marlos Moreno, Yunus Mallı, Morgan Schneiderlin, Paul Bernardoni ve Alexandru Cicaldau'yu renklerine bağladı - Son Dakika
Üye Girişi

Tümosan Konyaspor, Marlos Moreno, Yunus Mallı, Morgan Schneiderlin, Paul Bernardoni ve Alexandru Cicaldau'yu renklerine bağladı

01.08.2023 20:21

Tümosan Konyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Marlos Moreno, Yunus Mallı, Morgan Schneiderlin, Paul Bernardoni ve Alexandru Cicaldau'yu transfer etti. Alexandru Cicaldau'nun Galatasaray'dan 1 yıllığına kiralandığı açıklanırken, diğer oyuncularla ise 2 yıllık anlaşmalar yapıldı. Kulüp, transferlerle ilgili açıklamalar yaparak oyunculara başarılar diledi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Tümosan Konyaspor, Marlos Moreno, Yunus Mallı, Morgan Schneiderlin, Paul Bernardoni ve Alexandru Cicaldau'yu renklerine bağladı.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Yapılan açıklamada Alexandru Cicaldau'nun, Galatasaray'dan 1 yıllığına kiralandığı açıklandı. Konyaspor'dan oyuncular için yapılan açıklamada;

ALEXANDRU CICALDAU

"Kulübümüz, Rumen milli futbolcu Alexandru Cicaldau'nun geçici transferi konusunda takımı Galatasaray ile anlaşmaya varmıştır. Orta saha mevkinde görev yapan Cicaldau'ya Tümosan Konyaspor'umuzda başarılar dileriz."

MORGAN SCHNEIDERLIN

"Kulübümüz, Fransız milli futbolcu Morgan Schneiderlin ile 2 yıllık anlaşma imzaladı. Southampton, Manchester United ve Everton gibi İngiltere Premier Ligi takımlarında da forma giyen Schneiderlin'e Tümosan Konyaspor'umuzda başarılar dileriz."

PAUL BERNARDONI

"Kulübümüz, Fransız kaleci Paul Bernardoni ile 2 yıllık anlaşma imzaladı. Fransa'nın Troyes takımının alt yapısında yetişen Bernardoni'ye Tümosan Konyaspor'umuzda başarılar dileriz."

YUNUS MALLI

"Kulübümüz, ülkemizde son olarak Kasımpaşa forması giyen futbolcu Yunus Mallı ile 1 yıllık anlaşma imzaladı. Borussia Mönchengladbach alt yapısında yetişen ve yurt dışında Mainz, Wolfsburg, Union Berlin takımlarında da forma giyen Yunus Mallı, Tümosan Konyaspor'umuzda 10 numaralı formayı terletecek."

MARLOS MORENO

"Kulübümüz, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak yeşil-beyazlı formamızı giyen Marlos Moreno ile 2+1 yıllık anlaşma imzalamıştır. Tümosan Konyaspor'umuzda 70 numaralı formayı giyecek Moreno'ya takımımızda başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

YORUMLAR
500

Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tümosan Konyaspor, Marlos Moreno, Yunus Mallı, Morgan Schneiderlin, Paul Bernardoni ve Alexandru Cicaldau'yu renklerine bağladı - Son Dakika


Son Dakika
20:21 Tümosan Konyaspor, Marlos Moreno, Yunus Mallı, Morgan Schneiderlin, Paul Bernardoni ve Alexandru Cicaldau'yu renklerine bağladı
20:17 Konyaspor'dan transfer bombası! 5 ismi birden açıkladılar
19:22 Fenerbahçe, Zimbru ile rövanş maçına çıkıyor
19:18 Canlı anlatım! Mücadelede tempo çok yüksek
19:19 Trendyol Süper Lig İlk İki Haftanın Programı Belli Oldu
19:14 Trendyol Süper Lig'de ilk iki haftanın programı belli oldu
18:26 Son Dakika: İzmir'de İsveç Konsolosluğu'na silahlı saldırı! Bir konsolosluk çalışanı ağır yaralandı
18:22 Son Dakika: İzmir'de İsveç Konsolosluğu'nda silahlı saldırı! Bir konsolosluk çalışanı ağır yaralandı
18:25 Son Dakika: Galatasaray, Gaziantep FK'den Günay Güvenç'i kadrosuna kattı
18:21 Son Dakika: Galatasaray, Gaziantep FK'den Günay Güvenç'i kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2023 20:58:31. #1.12#
SON DAKİKA: Tümosan Konyaspor, Marlos Moreno, Yunus Mallı, Morgan Schneiderlin, Paul Bernardoni ve Alexandru Cicaldau'yu renklerine bağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement