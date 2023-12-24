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TÜMOSAN Konyaspor, Mondihome Kayserispor'u 2-0 yendi - Son Dakika
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TÜMOSAN Konyaspor, Mondihome Kayserispor'u 2-0 yendi

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Mondihome Kayserispor'u 2-0 yendi. Ev sahibi ekip Cikalleshi'nin attığı 2 penaltı golüyle galibiyete ulaştı.

TÜMOSAN Konyaspor, Mondihome Kayserispor\'u 2-0 yendi
24.12.2023 - 15:45,
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Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Bahattin Şimşek, Hakan Yemişken, Kamil Çetin

TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Uğurcan Yazğılı (Dk. 90 Rak), Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün, Prip (Dk. 87 Cebrail Karayel), Cicaldau (Dk. 81 Nzonzi), Moreno (Dk. 87 Yasir Subaşı), Cikalleshi (Dk. 81 Oliveira)

Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Attamah, Hosseini, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 84 Mehmet Eray Özbek), Ramazan Civelek (Dk. 71 Mane), Cardoso, Karimi, Morte (Dk. 58 Bahoken), Thiam

Goller: Dk. 50 ve Dk. 62 Cikalleshi (Penaltılardan) (TÜMOSAN Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Karimi, Dk. 47 Bilal Beyazıt, Dk. 75 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 90+6 Gökhan Sazdağı (Mondihome Kayserispor), Dk. 77 Oğulcan Ülgün (TÜMOSAN Konyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Mondihome Kayserispor'u 2-0 yendi.

50. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Bernardoni'nin uzun pasına hareketlenen Moreno, ceza sahası içinde Bilal Beyazıt'ın müdahalesinde yerde kaldı. Hakem Bahattin Şimşek, penaltıya hükmetti. Topun başına geçen Cikalleshi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

62. dakikada yeşil-beyazlılar farkı 2'ye çıkardı. Bahoken'in Uğurcan Yazğılı'ya müdahalesinde hakem Bahattin Şimşek, yeniden beyaz noktayı işaret etti. Penaltı atışını kullanan Cikalleshi, topu ağlara gönderdi: 2-0.

75. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın ortasında Bahoken'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Karşılaşmanın hakemi Bahattin Şimşek, VAR incelemesinde, pozisyon öncesinde Kartal Kayra Yılmaz'ın Cicaldau'ya yaptığı faul gerekçesiyle golü iptal etti.

89. dakikada ceza sahasına hareketlenen Mane'nin vuruşunda direkten dönen topu önünde bulan Bahoken'in şutunda kaleci Bernardoni, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: AA
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