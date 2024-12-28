Tuna Yaraş Türkiye Şampiyonu - Son Dakika
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Tuna Yaraş Türkiye Şampiyonu

Tuna Yaraş Türkiye Şampiyonu

Menteşe Spor Lisesi'nden Tuna Yaraş, Halter Türkiye Birinciliği'nde şampiyon oldu.

28.12.2024 13:19
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Menteşe Spor Lisesi öğrencisi Tuna Yaraş, Okul Sporları B Genç 67 kilo Erkekler Halter Türkiye Birinciliği'nde gösterdiği üstün performansla Türkiye Şampiyonu unvanını kazandı. Müsabakalarda Tuna, koparmada 90 kilogram, silkmede 108 kilogram ve toplamda 198 kilogram kaldırarak büyük bir başarıya imza attı.

Genç A-B Erkekler Türkiye Birinciliği'nin açılış seremonisi, Menteşe Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, Türkiye Halter Federasyonu Başkan Vekili Necati Kılınç, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü ve diğer protokol üyeleri katıldı. Açılış konuşmalarında, sporun gençler üzerindeki olumlu etkileri üzerinde duruldu ve bu tür önemli organizasyonların ülke sporuna katkıları vurgulandı. Halter Genç A-B Erkekler Türkiye Birinciliği ödül töreninde, 61-63-67 kilo kategorilerinde yarışan sporculara madalyalarını İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü ve Türkiye Halter Federasyonu Başkan Vekili Necati Kılınç takdim etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Menteşe, Türkiye, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tuna Yaraş Türkiye Şampiyonu - Son Dakika

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