Tuncay Şanlı Çorum FK\'nın Teknik Direktörü Oldu

Teknik Direktör Tuncay Şanlı, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK'nın başına geçti. İmza töreninde konuşan Şanlı, hedeflerinin Trendyol Süper Lig'e çıkmak için play-off potasına girmek olduğunu ifade etti.

Çorum FK, Boluspor'a 2-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Serkan Özbalta ile yollarını ayırmıştı. Play-off potasına girerek Trendyol Süper Lig'e yükselmek isteyen Çorum FK, Teknik Direktör Tuncay Şanlı ile anlaştı. Çorum'a gelen Şanlı, sağlık kontrollerinden geçti. Daha sonra Çorum Şehir Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Şanlı, ilk hedeflerinin ligde 9 Mart'ta oynayacakları Gençlerbirliği karşılaşması olduğunu söyledi.

"Çorum FK'yı tercih ettiği için teşekkür ediyorum"

Süreç ile ilgili konuşan Çorum FK Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın, "Serkan Hocamızla Boluspor maçından sonra aldığımız kararlarla yollarımızı ayırmıştık. Serkan Hocamız burada çalıştı, memleketimizin ekmeğini yedi ve bunun karşılığında hizmet etti. Başarılarından dolayı hepimizin kendisine teşekkür etmemiz bir borcumuzdur. Bugün ile alakalı hocamızın imza töreni ve sizlere söyleyecekleri var. Kısaca hocamız ile nasıl anlaştığımızı söyleyeyim. Kendisine telefon ile ulaştım, 'Hocam sizinle çalışmak isteriz' dedim. Hiçbir şey istemeden, 'başkanım gelelim, ondan sonra konuşuruz, onlar basit şeyler. Önce orada başarmamız gereken bir şey var' dedi. Böyle bir görüşme yaptık. Daha önce bir tanışmamız vardı. 2. Lig'de kulüp başkanı olduğumda o zaman çalışmak nasip olmamıştı. Görüşmeye devam ettik. Bugün hocam da bu şekilde söyleyince, 5 dakikalık konuşmayla Çorum'a geldi. Kendisine öncelikle bu şekilde geldiği ve Çorum FK'yı tercih ettiği için teşekkür ediyorum. Bu yaklaşımı gerçekten ziyadesiyle beni mutlu etti" dedi.

"En önemlisi pazar günü, tamamen ona odaklanıp, bir an önce konsantre olacağız"

Hızlı bir sürecin ardından Çorum'a geldiğini belirten Şanlı ise, "Ben de başkanıma teşekkür ediyorum. Kendisi beni aradığında konuşmamızda, 'Çok fazla düşünmüyorum' diyerek biraz dinlenmek istediğimi söyledim. Ama başkanımız o kadar samimi geldi ki sürecini de biliyorum. Bu camiayı nereden alıp nerelere getirdiğini biliyoruz. Süreci çok iyi bilen birisi. Hem mutfağından gelip hem yönetmek çok kolay bir şey değildir. Çok emek sarfettiğini biliyorum. Ortada çok büyük bir samimiyet vardı. 'Başkanım yarın bir gelelim' diyerek üstü kapalı konuştuk. Gelince çok iyi karşılandık. Şu anda da buradayız. Ben futbol oynarken de hep şunu söylüyordum; bu oyun hatalar oyunu, hatalar yapacağız, hepimiz hatalar zincirinde devam edeceğiz. Çok fazla konuşmaya gerek yok. Bizim işimiz sahadadır, sahada konuşacağız. Tabii bundan sonraki süreçte konuşup, düşüncelerimizi anlatacağız. Ama şu anda çok kısa sürede çok hızlı gelişen bir olay. En önemlisi Pazar günü, tamamen ona odaklanıp, bir an önce konsantre olacağız. Oyuncularımızın birçoğuyla zaten tanışıyoruz, bildiğimiz oyuncular. Çok keyifli bir ortam olduğunu biliyorum, çok iyi bir arkadaşlık ortamı var. Burada olmak keyifli. Az önce de sağlık kontrolünden geldim. Hastanede insanların o enerjisi, tebessüm etmesi beni mutlu etti. İnşallah bundan sonraki süreçte onların o enerjisiyle istediğimiz sonuca gideriz" diye konuştu.

Öte yandan, sözleşme ile ilgili detayların henüz konuşulmadığı belirtildi. - ÇORUM