Tuncay Şanlı: Temkinli Oyuncular - Son Dakika
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Spor

Tuncay Şanlı: Temkinli Oyuncular

Ümraniyespor'un teknik direktörü Şanlı, Kocaelispor karşısında temkinli oyun sergilediklerini belirtti.

19.10.2024 23:53
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- Tuncay Şanlı: "İki takım da temkinliydi"

"İkimiz de birbirimize önlem aldık"

KOCAELİ - Ümraniyespor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, Kocaelispor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "İki takım da temkinliydik. Oyunumuzu geliştirmeye ve mücadele gücümüzü yüksek tutmaya devam edeceğiz" dedi

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Kocaelispor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından teknik direktör Tuncay Şanlı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şanlı, "İlk 45 dakika ile ikinci 45 dakika farklı oyun izledik. İlk yarı istediğimiz oyun yoktu ama çok pozisyon da vermedik. Rakibimizin taçlarda ve duran toplarda etkili olduğunu biliyorduk. Orada zaaflarımız vardı. İkinci yarı daha cesur oyun istedik. Daha kimliğimize yakışan, daha fazla topa sahip olduğumuz, içerde daha yoğunlaşan oyundan bahsettik. İkinci yarı tam anlamıyla olmasa da istediğimiz oyunu sergiledik diyebilirim. Maçın hakkıyla ilgili konuşmayı sevmem. Ertuğrul Hocamı da tebrik ederim. Daha önce birlikte de çalıştık, öğrencisiydim. Daha sonrasında yine karşılaştık. Onlara da başarılar diliyorum. Biz kendi oyunumuzu geliştirmeye ve mücadele gücümüzü yüksek tutup yolumuza devam edeceğiz" dedi.

"İki takım da temkinliydik"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Tuncay Şanlı, "Minchev üzerinden hücuma çıkarken bağlantı oyunu her zaman isteyen takım oluşturmaya çalıştık. Rakibimiz tabii ki önlem alabilir, alacaktır da. Biz de rakibimize göre oynuyoruz. Özellikle ilk yarı merkezi ve kenarları çok iyi kapattılar. Duran top haricinde yüzde yüz pozisyon vermedik. İlk yarı iki takım da temkinliydik. İkinci yarı kenarları daha fazla kullandık. Daha fazla takımı öne taşımaya çalıştık. Pozisyon var mıydı? Belki olabilirdi. İkimiz de birbirimize önlem aldık diyebiliriz. Ertuğrul hocamla çalıştığım için oyun anlayışını iyi biliyorum. Hocam da beni iyi biliyor. Biz istediğimiz oyunu devam ettirmeye çalışacağız. 'Rakip kim olursa olsun biz ne yapacağız' diyorum hep oyuncularıma. Rakibe tabii ki saygı duyacağız ama biz ne yapmak istiyoruz, bizim planımız ne o yönde gidiyoruz. Oyuncuların performans düşüklüğü olabilir, onun yerine oyuna giren arkadaşlarımız da elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. Bütün halinde yolumuza devam edeceğiz. Golden sonra oyuncularıma 'Skor ne olursa olsun kendi kimliğinizle mücadelenizi gösterin. Çok güçlü, lider takım vardı karşımızda. Ertuğrul hocaya da sahip. Keyif alın, keyif verin. Ondan sonrası gelecektir. Mücadele ederseniz beni memnun edersiniz' dedim. Bu motivasyonla alakalı" ifadelerini kullandı.

"Tribünleri daha coşkulu bekliyorduk"

Kocaelispor tribünleriyle ilgili olarak da Tuncay Şanlı, "Daha coşkulu bekliyordum. O atmosferde oynamayı ve kenarda olmayı bilen biriyim. Oyuncularıma da söyledim. Futbol adamı olarak; eğer futbol daha iyi olursa, taraftar daha faza takımlarını desteklerse biz bu oyunu daha güzelleştirmeye çalışacağız. Biraz sabırlı olmak gerekiyor. Daha coşkulu ve farklı tribün bekliyorduk. Ama hiçbir taşkınlık yoktu. Gayet güzel bir maç geçti. Rekabet vardır ama sahada kalır. Herkes yoluna devam eder" yanıtlarını verdi.

Kaynak: İHA

Tuncay Şanlı, Kocaeli, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tuncay Şanlı: Temkinli Oyuncular - Son Dakika

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