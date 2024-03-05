Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nde Ergan Dağı\'na kış tırmanışı gerçekleştirdi

Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Erzincan'da bulunan 3 bin 300 metre yüksekliğindeki Ergan Dağı'na kış tırmanışı gerçekleştirildi. Etkinliğe, Tunceli Dağcılık İl Temsilcisi Bülent Ak rehberlik etti.
Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, Tunceli Dağcılık İl Temsilcisi Bülent Ak rehberliğinde Erzincan'da bulunan 3 bin 300 metre yüksekliğindeki Ergan Dağı'na kış tırmanışı gerçekleştirdi. Tunceli'den araçla Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'ne giden 11 kişilik ekip, 2 bin 400 rakıma telesiyejle çıkış yaptı. Buradan tırmanışa başlayan ekip, 3 saat 10 dakika sonra zirveye ulaştı.
Zirvede pankart açarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan katılımcılar daha sonra inişe geçti.
Kısa sürede 3 bin metredeki telesiyej noktasına ulaşan dağcılar, yaklaşık 40 dakikalık telesiyej yolculuğu yaparak aracın bulunduğu noktaya vardı.
Tunceli Dağcılık İl Temsilcisi Bülent Ak, başarılı bir tırmanış gerçekleştiren tüm sporcuları tebrik etti. - TUNCELİ
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