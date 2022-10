Tunceli spor haberi... Tunceli'den çıktı adını dünyaya duyurdu

Tunceli'de yaşayan 22 yaşındaki milli boksör Erivan Barut, FISU Üniversitelerarası Dünya Şampiyonası'nda bütün rakiplerini yenerek şampiyon olmasının ardından antrenmanlarını arttırarak Olimpiyat şampiyonluğu için hazırlıklarına başladı.

Tunceli'de küçük yaşta enerjisinin yüksek olmasından dolayı çeşitli spor dallarıyla ilgilenen Erivan Barut, 19 yaşında kick boksa başlamaya karar verdi. Bir süre çalışan Barut, daha sonra boks ve muay thai dallarına merak saldı. Barut, 2019 yılında girdiği kick-boks Türkiye Şampiyonasında 3'üncü olmasının ardından çalışmalarına ara vermeden devam ederek 2022 yılında muay thai, kick-boks ve boks dallarında Avrupa ve Türkiye şampiyonlukları kazandı. Son olarak Samsun'da yapılan FISU Üniversitelerarası Dünya Şampiyonası U-22 boks alanında bütün rakiplerini yenerek Dünya şampiyonu olan 22 yaşındaki milli boksör Tuncelili Erivan Barut, yeni hedefi olan Olimpiyat şampiyonluğu için çalışmalarına başladı. Antrenör Gürsel Tayan nezaretinde günde 2 defa antrenman yapan Barut, kazandığı Avrupa, Dünya ve Türkiye şampiyonluklarının ardından Türkiye ve Tunceli'ye başka bir başarı daha getirmek için çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.

"Annem ve babam beni zorla eve getirirdi"

Küçükken enerjisinin yüksek olduğunu belirten Erivan Barut, "Mahallede sürekli oyunlar oynardım annem ve babam beni eve zor getirirdi. Daha sonra lise yıllarında atletizm ve badminton branşlarıyla uğraştım ama tam anlamıyla o spor dallarıyla bütünleşemedim. Benim bütünleştiğim spor dalı genelde dövüş sporlarıydı. Başladığım günden itibaren çok yol kat ettim. İlk defa 2017 yılında Türkiye şampiyonasına katılmıştım. Orada çok kısa sürede Türkiye 3'üncüsü oldum. Ondan sonra da sporuma devam ettim ve 2019 yılında ilk defa Türkiye şampiyonu oldum. Daha sonra boks ve muay thai branşlarıyla da ilgilendim. Çalışmalarım sonucunda bu branşlarda da şampiyon oldum. Şampiyonluklarım muay thai, kick-boks ve boks branşlarındadır. Sadece 2022 yılında boks ve muay thai branşlarında Avrupa şampiyonu oldum. U-22 boksta Avrupa şampiyonu oldum. En son geçtiğimiz 25 Eylül'de Samsun'da düzenlenen FISU Üniversitelerarası Dünya Şampiyonası'nda bütün rakiplerimi yenerek şampiyon oldum. Antrenmanlarıma düzenli bir şekilde devam ediyorum. Her an maç olacakmış gibi çalışıyorum. Her maçı hazır bir şekilde bekliyorum her an bir maç çıkabilir ve müsabakaya gidebiliriz. Şuan asıl hedefim boks branşında Olimpiyat şampiyonluğu onun dışında kick-boks ve muay thaide şampiyonluklarına aday olduğum branşlar arasında yer alıyor" dedi.

Gürsel Tayan: "Kısa sürede çok büyük başarılar geldi"

Kulübe kısa sürede çok büyük başarıların geldiğini aktaran antrenör Gürsel Tayan, "Kulübümüzde branşlar artmaya başladı. Boks ve muay thai branşlarında da dereceler gelmeye başladı. 2022 yılında 25'in üzerinde Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonlukları gelmeye başladı. Son zamanlarda Erivan kızımız 3 ayrı branşta kick-boksta Avrupa şampiyonluğu, dünya şampiyonluğu, boksta Avrupa şampiyonluğu ve Üniversitelerarası Dünya Şampiyonluğu kazandı. Ayrıca profesyonelde Japonya'da ilk defa ülkemizden giden kadın sporcu olarak bayrağımızı dalgalandırdı. Erivan profesyonel maçlarda henüz yenilmedi. Erivan kızımızın hedefi Olimpiyat şampiyonluğu onu da alırsak bizim için çok güzel bir başarı olacak" diye konuştu. - TUNCELİ