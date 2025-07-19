Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası Sakarya\'da Devam Ediyor

Sakarya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası'nda yarışların ilk iki günü geride kaldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç bisikletçiler, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti.

Üç gün sürecek olan organizasyonun ilk gününde sporcular, XCC (Kısa Parkur) kategorisinde yarıştı. İkinci günde ise XCO (Klasik Olimpik) yarışları gerçekleştirildi. Nefes kesen mücadelelerin ardından dereceye giren sporculara madalya ve kupaları takdim edildi. Ödüller, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ile Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü Yücel İnce tarafından verildi. Şampiyona 20 Temmuz Pazar günü düzenlenecek XCE (Eleme Usulü Sprint) yarışları ile sona erecek. - SAKARYA