Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'ndan Önemli Zafer - Son Dakika
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Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'ndan Önemli Zafer

Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı\'ndan Önemli Zafer

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde Turgutlu Belediyespor, sahasında ÇBK Gelişim Mersin'i 76-59 yenerek 7. galibiyetini elde etti. Maçta Dejah Monet Terrell 22 sayı ile en skorer oyuncu oldu.

16.11.2024 14:05  Güncelleme: 14:06
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Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, sahasında konuk ettiği ÇBK Gelişim Mersin Takımını 76-59 skorla mağlup etti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) 10'uncu hafta karşılaşmalarında ÇBK Gelişim Mersin Takımını evinde ağırlayan Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, maçın gülen tarafı oldu. Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ilk yarı 37-28 Turgutlu Belediyespor'un üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci yarıda da hakimiyetini koruyan Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, maçı 76-59 kazanarak TKBL'de 7. galibiyetini elde etti.

Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, ÇBK Gelişim Mersin karşısında kazandığı galibiyette Dejah Monet Terrell 22 sayı, 16 ribaund, 2 asistle maçın en skorer oyuncusu oldu. Deniz Üstün 16 sayı, 8 ribaund, Ronahi Zilan Kıran 14 sayı 8 ribaund, kaptan Yağmur Öztürk 7 sayı, 6 ribaund ile galibiyete katkı sağlayan diğer isimler oldular. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Eşi Sabriye Akın, Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, Eşi Semra Maliz, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Evren Erbaş, Turgutlu Belediyespor yöneticileri, daire müdürleri ve taraftarlar mücadeleyi tribünden izleyerek kadın basketbol takımına destek oldular.

Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü İstemihan Örücü, "Sahada iyi bir mücadele gösterdik, maç boyunca üstünlüğümüzü koruduk ve rahat bir galibiyet aldık. Evimizde kazandığımız bu galibiyetten dolayı oldukça mutluyuz. Tüm oyuncularımızı tebrik ediyorum. Karşılaşmanın ilk anından itibaren de yanımızda olan Belediye Başkanımız Çetin Akın'a, Belediyespor Başkanımız Hüseyin Maliz'e ve sporseverlerimize ayrıca teşekkür ederiz" diye konuştu.

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, "Çok güzel bir maçtı ve sonucunda da kazanan taraf biz olduk. Sahada en iyi şekilde mücadele eden oyuncularımıza, teknik ekibimize ve takımımıza desteğini bir an olsun göstermekten vazgeçmeyen taraftarlarımıza çok teşekkür ederiz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'ndan Önemli Zafer - Son Dakika

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