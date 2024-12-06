Turgutlu'nun Yeni Stadı Açılışa Hazırlanıyor - Son Dakika
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Turgutlu'nun Yeni Stadı Açılışa Hazırlanıyor

Turgutlu\'nun Yeni Stadı Açılışa Hazırlanıyor

Manisa Turgutlu'da 11 yıl süren inşaat çalışmaları tamamlanan yeni stadın açılışı, 26 Ocak 2025'te yapılacak. İlk maçı Polatlı 1926 ile oynanacak olan stat, Pazar günü oynanacak olan 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif-Niğde Belediyespor maçı için hazırlıkların sürdüğünü ancak açılışın ertelendiğini duyurdu.

06.12.2024 11:38  Güncelleme: 11:39
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MANİSA Turgutlu'da 11 yıl süren inşaat çalışmaları tamamlanan yeni stadın açılışı 26 Ocak'a kaldı. İlçede 2013 yılından beri yapımı devam eden stadın bu hafta pazar günü oynanacak 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif- Niğde Belediyespor maçında açılması planlanırken, konuk ekip deplasman planını önceden yaptığı için açılış ertelendi. Statta eksikler giderilip maç oynanmasına onay çıkarken, Niğde ekibinin deplasman programını karşılaşmanın Manisa merkezinde oynanacağına göre yapması nedeniyle Futbol Federasyonu stat değişikliğine gitmedi. İki takım pazar günü daha önce planlandığı gibi Manisa Mümin Özkasap Stadı'nda karşılaşacak. Turgutlu'nun 12 bin 500 seyirci kapasiteli, UEFA standartlarındaki yeni stadı ise ikinci yarıda 26 Ocak 2025'te Polatlı 1926'yla oynanacak ilk iç saha maçında açılacak. Turgutlu 1984, ilçede yıllardır kullandığı 7 Eylül Stadı'nda ise bu sezon çevresindeki inşaat çalışmaları yüzünden maça çıkamamıştı. Turgutlu ekibi bu nedenle iç saha maçlarını Manisa ve Uşak'ta oynamak zorunda kaldı.

Kaynak: DHA

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