Turgutlu Stadyumu Nihayet Açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Turgutlu Stadyumu Nihayet Açılıyor

Turgutlu Stadyumu Nihayet Açılıyor

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 2013 yılında yapımına başlanan yeni stadyum, 11 yıllık çalışmaların ardından bu hafta sonu açılıyor. Stadyum, 12 bin seyirci kapasitesine sahip ve ilk maçı Niğde Belediyespor ile oynanacak.

02.12.2024 16:21  Güncelleme: 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yapımına 2013 yılında başlanan yeni stadyum, 11 yıllık çalışmanın ardından açılıyor. Turgutlu Stadyumu'nun 12 bin seyirci kapasiteli olduğu öğrenildi.

Turgutlu ilçesinde 2013 yılında ihalesi yapılarak yapımına başlanan Turgutlu Stadyumu'nun bu hafta sonu 8 Aralık Pazar günü oynanacak olan Niğde Belediyespor maçıyla açılacağı öğrenildi. Konuyla ilgili yazışmaların yapıldığı ve TFF ile rakip takıma bilgi verileceği de belirtildi.

11 yıllık özlem sona eriyor

2013 yılında dönemin Belediye Başkanı Serhat Orhan tarafından ihalesi yapılarak inşaatına başlanan ancak geçen yıllar içerisinde bir türlü tamamlanamayan Turgutlu Stadyumu kırmızı-siyahlı taraftarlar tarafından da özlemle bekleniyordu. Mevcut ilçe stadyumunda farklı bir inşaat çalışmasının devam etmesi dolayısıyla TFF 3. Lig 4. Grup temsilcisi Turgutluspor, maçlarını Manisa'daki Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynuyordu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Niğde Belediyespor, Turgutlu, manisa, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Turgutlu Stadyumu Nihayet Açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:43 Mustafa Destici’ye “Mustafa Kemal’in askeri misiniz“ diye soruldu Mustafa Destici'ye "Mustafa Kemal'in askeri misiniz?" diye soruldu
16:57 Putin ve Pezeşkiyan’dan “Suriye“ görüşmesi: Türkiye ile koordinasyonda olunmalı Putin ve Pezeşkiyan'dan "Suriye" görüşmesi: Türkiye ile koordinasyonda olunmalı
16:44 İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti
15:59 MÜSİAD Başkanı’ndan asgari ücret ile ilgili flaş sözler MÜSİAD Başkanı'ndan asgari ücret ile ilgili flaş sözler
15:31 Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi’ni vurdu Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi'ni vurdu
23:36 Sakatlanan Abdülkerim Bardakcı’dan Galatasaray’ı yıkan haber Sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'dan Galatasaray'ı yıkan haber
23:15 Sergen Yalçın, Beşiktaş için son kararını canlı yayında açıkladı Sergen Yalçın, Beşiktaş için son kararını canlı yayında açıkladı
23:04 Arda Turan’dan Okan Buruk’a çok konuşulacak cevap Arda Turan'dan Okan Buruk'a çok konuşulacak cevap
22:51 Okan Buruk, Berke Özer’in yaptıklarına isyan etti Okan Buruk, Berke Özer'in yaptıklarına isyan etti
22:42 Berke Özer’den tarihi performans Berke Özer'den tarihi performans
22:10 Küçücük çocuk taksi durağını silahla bastı Küçücük çocuk taksi durağını silahla bastı
21:54 Moskova’ya kaçtığı söylenen Beşar Esad’ın akıbeti belli oldu Moskova'ya kaçtığı söylenen Beşar Esad'ın akıbeti belli oldu
21:43 Muhalifler şimdi de gözünü Münbiç’e dikti: Tamamen temizleyeceğiz Muhalifler şimdi de gözünü Münbiç'e dikti: Tamamen temizleyeceğiz
21:32 Okan Buruk’tan hakem Oğuzhan Çakır’a sahanın ortasında olay yaratacak sözler Okan Buruk'tan hakem Oğuzhan Çakır'a sahanın ortasında olay yaratacak sözler
21:25 Sahte Dolarlara Karşı Önlemler Artıyor: ATM’ler Güncelleniyor Sahte Dolarlara Karşı Önlemler Artıyor: ATM'ler Güncelleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 17:58:08. #1.11#
SON DAKİKA: Turgutlu Stadyumu Nihayet Açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.