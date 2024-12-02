Turgutlu Stadyumu Nihayet Açılıyor

Spor

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yapımına 2013 yılında başlanan yeni stadyum, 11 yıllık çalışmanın ardından açılıyor. Turgutlu Stadyumu'nun 12 bin seyirci kapasiteli olduğu öğrenildi.

Turgutlu ilçesinde 2013 yılında ihalesi yapılarak yapımına başlanan Turgutlu Stadyumu'nun bu hafta sonu 8 Aralık Pazar günü oynanacak olan Niğde Belediyespor maçıyla açılacağı öğrenildi. Konuyla ilgili yazışmaların yapıldığı ve TFF ile rakip takıma bilgi verileceği de belirtildi.

11 yıllık özlem sona eriyor

2013 yılında dönemin Belediye Başkanı Serhat Orhan tarafından ihalesi yapılarak inşaatına başlanan ancak geçen yıllar içerisinde bir türlü tamamlanamayan Turgutlu Stadyumu kırmızı-siyahlı taraftarlar tarafından da özlemle bekleniyordu. Mevcut ilçe stadyumunda farklı bir inşaat çalışmasının devam etmesi dolayısıyla TFF 3. Lig 4. Grup temsilcisi Turgutluspor, maçlarını Manisa'daki Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynuyordu. - MANİSA