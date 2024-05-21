Turgutlu Zübeyde Hanım MTAL Öğrencileri Okul Sporları Türkiye Birinciliği'nde Başarı Elde Etti - Son Dakika
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Turgutlu Zübeyde Hanım MTAL Öğrencileri Okul Sporları Türkiye Birinciliği'nde Başarı Elde Etti

Turgutlu Zübeyde Hanım MTAL Öğrencileri Okul Sporları Türkiye Birinciliği\'nde Başarı Elde Etti

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Konya'da düzenlenen Okul Sporları Gülle Atma ve Atletizm Özel Sporcular Türkiye Birinciliği müsabakalarında Manisa'yı temsil eden Turgutlu Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri büyük başarı elde etti. Elanur Akgün gülle atma yarışmasında Türkiye ikincisi olurken, Aleyna Kunt ise 200 metre atletizm koşusunda Türkiye üçüncüsü oldu. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, sporcuları ve beden eğitimi öğretmenleri Veysi Çay'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

21.05.2024 13:09
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Konya'da düzenlenen Okul Sporları Gülle Atma ve Atletizm Özel Sporcular Türkiye Birinciliği müsabakalarında Manisa'yı temsil eden Turgutlu Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri büyük başarı elde etti.

Turgutlu Zübeyde Hanım MTAL öğrencilerinden Elanur Akgün, genç kızlar kategorisinde katıldığı gülle atma yarışmasında Türkiye ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Elanur'un bu derecesi, okulunun ve Manisa'nın gurur kaynağı oldu. Aynı müsabakalarda 200 metre atletizm koşusunda yarışan bir diğer başarılı öğrenci Aleyna Kunt ise Türkiye üçüncüsü olarak kürsüye çıkmayı başardı. Aleyna'nın bu başarısı da okul camiasında büyük bir sevinçle karşılandı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, sporcuları ve beden eğitimi öğretmenleri Veysi Çay'ı tebrik ederek, "Elanur ve Aleyna, azim ve disiplinle çalışmanın karşılığını alarak bizleri gururlandırdılar. Manisa'yı en iyi şekilde temsil ettiler. Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Turgutlu Zübeyde Hanım MTAL Öğrencileri Okul Sporları Türkiye Birinciliği'nde Başarı Elde Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Turgutlu Zübeyde Hanım MTAL Öğrencileri Okul Sporları Türkiye Birinciliği'nde Başarı Elde Etti - Son Dakika
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