Turgutlu Zübeyde Hanım MTAL Öğrencileri Okul Sporları Türkiye Birinciliği\'nde Başarı Elde Etti

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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Konya'da düzenlenen Okul Sporları Gülle Atma ve Atletizm Özel Sporcular Türkiye Birinciliği müsabakalarında Manisa'yı temsil eden Turgutlu Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri büyük başarı elde etti.

Turgutlu Zübeyde Hanım MTAL öğrencilerinden Elanur Akgün, genç kızlar kategorisinde katıldığı gülle atma yarışmasında Türkiye ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Elanur'un bu derecesi, okulunun ve Manisa'nın gurur kaynağı oldu. Aynı müsabakalarda 200 metre atletizm koşusunda yarışan bir diğer başarılı öğrenci Aleyna Kunt ise Türkiye üçüncüsü olarak kürsüye çıkmayı başardı. Aleyna'nın bu başarısı da okul camiasında büyük bir sevinçle karşılandı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, sporcuları ve beden eğitimi öğretmenleri Veysi Çay'ı tebrik ederek, "Elanur ve Aleyna, azim ve disiplinle çalışmanın karşılığını alarak bizleri gururlandırdılar. Manisa'yı en iyi şekilde temsil ettiler. Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - MANİSA