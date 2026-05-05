Turgutlulu taraftarlardan 95 desibellik müthiş destek

05.05.2026 10:25  Güncelleme: 10:28
Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) play-off yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe Gelişim karşısında hem parkede hem tribünde unutulmaz bir geceye imza attı. Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada taraftarların oluşturduğu atmosfer, geri dönüşte önemli bir rol oynadı.

Toplam kapasitesi 2 bin 500 kişi olan salonda 2 bini aşkın basketbolsever yerini alırken, karşılaşma boyunca tezahüratlar bir an olsun dinmedi. Taraftar coşkusunun zirveye ulaştığı anlarda ses seviyesinin 95 desibele kadar çıktığı belirtilirken, salonda uzun süre bu yoğun destek devam etti. Kritik anlarda yükselen tezahüratlar rakip üzerinde baskı kurarken, ev sahibi ekibe de büyük moral verdi.

Play-off yarı final serisinin ilk maçında önemli bir mücadele ortaya koyan Turgutlu temsilcisi, bitime 8 dakika kala 13 sayı geriye düşmesine rağmen geri döndü. Tribünlerin desteğini arkasına alan kırmızı-siyahlılar, son bölümde yakaladığı ivmeyle skoru lehine çevirdi ve son saniyelerde bulduğu sayıyla parkeden 64-63 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından Turgutlu Belediyespor yönetimi, elde edilen galibiyette en büyük payın taraftara ait olduğunu vurgulayarak, "Şampiyonluk ve Süper Lig yolunda takımımızı yalnız bırakmayan tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Manisa, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
