 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Turgutluspor, Alperen Aydın'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
Üye Girişi

Turgutluspor, Alperen Aydın'ı kadrosuna kattı

TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Turgutluspor, Eynesil Belediyespor'dan tecrübeli orta saha oyuncusu Alperen Aydın'ı transfer etti. Alperen Aydın, Turgutluspor'a gelmekten heyecan duyduğunu ve takım arkadaşlarıyla birlikte çalışarak başarılar elde etmek istediğini belirtti. Kulüp Başkanı Gökhan Akın ise Alperen Aydın'ın genç yaşına rağmen tecrübeli bir oyuncu olduğunu vurgulayarak, başarılı olacağına inandıklarını ifade etti.

Turgutluspor, Alperen Aydın\'ı kadrosuna kattı
14.01.2024 - 16:50,
Abone Ol

TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Turgutluspor, Eynesil Belediyespor'dan tecrübeli orta saha oyuncusu Alperen Aydın'ı kadrosuna kattı.

Turgutluspor, Amber Çay Eynesil Belediyespor'dan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Alperen Aydın ile sözleşme imzaladı. Tesislerde gerçekleşen imza törenine Kulüp Başkanı Gökhan Akın, Başkan Yardımcısı Ercan Hızal ve Sportif Direktör Sadullah Erarslan katıldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Alperen Aydın, "Hedeflerim ve kariyerim açısından çok doğru bir yer olan Turgutluspor'a geldim. Burada olduğum ve bu formayı giyeceğim için heyecanlıyım. Çok çalışıp bir an önce Kırmızı-Siyahlı formayı giymek istiyorum. Bana güvenen ve inanan herkesi mutlu etmek için takım arkadaşlarımla birlikte canla başla çalışacağım. Anlaşma her iki tarafa da hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Alperen Aydın'ın genç yaşına rağmen tecrübeye sahip olduğunu belirten Kulüp Başkanı Gökhan Akın ise, "Alperen Aydın, ligin ilk yarısında Eynesil Belediyespor'da iyi bir performans sergilemiş ve dikkat çekmiş bir oyuncu. Alperen'in kulübümüze en iyi şekilde hizmet edeceğine inanıyoruz. Alperen Aydın gücümüze güç kattı. Alperen'e Turgutluspor formamız altında büyük başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu.

Turgutluspor'un yeni transferi Alperen Aydın, 29 Eylül 2000 tarihinde Giresun'da dünyaya geldi. Futbola Giresun'un Es Es Gençlik Spor altyapısında başlayan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Giresunspor, 1922 Konyaspor, Siirt İl Özel İdaresi, Bayrampaşa ve Eynesil Belediyespor formaları giydi. 2018 yılında Giresunspor'da profesyonel olan Alperen Aydın, kariyerinde 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında toplam 78 maça çıkarken, 2 gol kaydetti. - MANİSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türkiye Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Eynesil, Aydın, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Turgutluspor, Alperen Aydın'ı kadrosuna kattı - Son Dakika


17:15
Panathinaikos'un yolunu tutan Samet Fatih Terim'i öve öve bitiremedi Panathinaikos'un yolunu tutan Samet Fatih Terim'i öve öve bitiremedi
17:03
Esenyurt'ta aynı gecede 3 kahvehaneye silahlı saldırı Esenyurt'ta aynı gecede 3 kahvehaneye silahlı saldırı
16:44
Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahtı en büyük oğlu Prens Frederik'e devretti Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahtı en büyük oğlu Prens Frederik'e devretti
16:37
Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetti, paylaşıma yorum yağdı Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetti, paylaşıma yorum yağdı
15:55
Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti
15:53
Trabzon'da kanlı biten baba-oğul tartışmasının altından borç meselesi çıktı Trabzon'da kanlı biten baba-oğul tartışmasının altından borç meselesi çıktı
15:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü
15:36
Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın

Son Dakika
17:15 Panathinaikos'un yolunu tutan Samet Fatih Terim'i öve öve bitiremedi
17:03 Esenyurt'ta aynı gecede 3 kahvehaneye silahlı saldırı
16:44 Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahtı en büyük oğlu Prens Frederik'e devretti
16:37 Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetti, paylaşıma yorum yağdı
15:55 Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti
15:53 Trabzon'da kanlı biten baba-oğul tartışmasının altından borç meselesi çıktı
15:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü
15:36 Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın
15:32 Afra Saraçoğlu derin göğüs dekolteli pembe elbisesiyle büyüledi
14:55 İsrail, Hamas'ın tepe yöneticilerinin yer aldığı ölüm listesini yayınladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 18:01:46. #1.13#
SON DAKİKA: Turgutluspor, Alperen Aydın'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement