Turgutluspor evinde Amasya FK ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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Spor

Turgutluspor evinde Amasya FK ile 1-1 berabere kaldı

Turgutluspor evinde Amasya FK ile 1-1 berabere kaldı

TFF 3. Lig 27. hafta karşılaşmasında Turgutluspor, Amasya FK'yı konuk etti ve maç 1-1 berabere sonuçlandı. Turgutluspor'un golünü Mert Denizli atarken, Amasya FK'nın golünü ise Miraç kaydetti. Maçta sarı kart gören oyuncular ise Mustafa Köroğlu, Hamit, Can ve Güney oldu.

07.04.2024 17:57  Güncelleme: 18:07
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TFF 3. Lig 27. hafta karşılaşmasında evinde Amasya FK'yı ağırlayan Turgutluspor karşılaşmadan 1-1 berabere ayrıldı.

Stat: 7 Eylül

Hakemler: Cihan Ölmez, Abdullah Özcan, Gökhan Karaboğa

Turgutluspor: Zekeriya, Emre, Mert Denizli, Veysel, Tolga, (Berkay dk.63), Hamit, Mustafa Köroğlu (Ekrem dk.86), Alperen, Uğur (Ayhan dk.86), Mert Önal (Mustafa Yılmaz Dk.74), Noyan

Amansa FK: Mücahit, Onur, Can, Özgür, Hakan (Güney dk.61), Buğrahan (Muzaffer dk.88), Sefa (Emre Dk.88), Talha (Burak Dk.60), Batuhan (Miraç Dk.61), Fatih, Muhammed

Goller: Dk.87 Mert Denizli (Turgutluspor) Dk.71 Miraç (Amasya FK),

Sarı Kartlar: Mustafa Köroğlu, Hamit (Turgutluspor), Can, Güney (Amasya FK) - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Turgutluspor evinde Amasya FK ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika

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