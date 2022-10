Turizm merkezi Kemer, spor turizminde de ilgi odağı oldu

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Turizmin çeşitlendirilmesi en önemli hedeflerimizden biri. Kemer spor turizmi açısından da altyapısı güçlü bir ilçe. Otellerimiz her alanda sporcuyu ağırlayabilecek kapasitede. 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'nın zirvesinde kar görüp aşağıda denize girilebilen ender yerlerden birinde yaşıyoruz" dedi.

Türkiye'nin en önemli turizm lokomotifleri arasında yer alan Kemer, spor turizmiyle de adından sıkça söz ettirmeye başladı.

Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Türkiye'deki turizmin en önemli merkezileri arasında yer alan Kemer'in sadece deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını belirterek, spor turizmiyle de ön planda yer aldığını söyledi.

Kemer'de yapılan birçok ulusal ve uluslararası organizasyonlara Kemer Belediyesi olarak tam destek verdiklerinin altını çizen Başkan Topaloğlu, Kemer'i tüm arenalarda tanıtmaya devam edeceklerini aktardı.

Topaloğlu, Türkiye'de ilk planlı turizm bölgesinin Kemer olduğunu hatırlatarak, "Kemer, son yıllarda en güzel turizm sezonlarından birini yaşıyor. Kemer, Avrupa pazarının gözdesi durumunda. Almanya, Polonya, İngiltere pazarı da ön plana çıkıyor. Rus ve Ukraynalı misafirlerimiz de büyük bir artış söz konusu" dedi.

Spor destinasyonu Kemer

Coğrafi konumu itibariyle de Kemer'in birçok ulusal ve uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yaptığını ifade eden Topaloğlu, "Yaz sezonunun dışında Kemer bölgesi, kış, ilkbahar ve sonbahar dönemini de birçok etkinlik ve spor turizmi hareketliliği ile geçirdi. Tour Of Antalya, Sky To Sea, MTB Dağ Bisikleti Yarışı, Yol Bisikleti Yarışı, Tahtalı Run To Sky Dağ Koşusu, Aqumaster Yüzme Yarışları, Kemer Su Altı Günleri, Likya Yolu Ultra Maratonu, Phaselis Festivali, Likya Cup Yat ve Yelken Yarışları, Sea To Sky etkinlikleri ile Kemer'in adını dünyada duyurmaya devam ettik. Yapılan organizasyonlar yurt içi ve yurt dışında birçok kişiye ulaştı. Kemer'in coğrafi ve fiziki yapısı tüm spor dallarına elverişli durumda. Kemer'i artık deniz, kum ve güneş üçgeninden çıkarıp spor turizmiyle de anılmasını sağlayacağız" diye konuştu.

"Dalış turizminin adresi Kemer"

Türkiye'nin önemli dalış merkezleri arasında yer alan Kemer'de dalış yapanlar, vatoz, deniz kaplumbağası, nadir bulunan deniz tavşanları, aslan balıkları, ahtapot, müren, akya balığı, papaz balığı, melanur, mürekkep balığı gibi su altı canlılarını yakından görme fırsatı bulabiliyor.

Yaz aylarında günlük ortalama 600 dalış yapılan ilçede Ay Işığı, Kiriş Koyu, Üç Adalar, Fener Sığlığı, Kiriş Mağara Koyu, Kiriş Akvaryum Koyu, Pati Batığı, Paris 2 Batığı da dalış tutkunlarının gözde mekanlarından olarak kabul ediliyor.

Rus turistlerin önemli oranda ilgi gösterdiği Kemer dalış organizasyonlarında haftalık tur için gelen tatilciler, sertifikalarına uygun dalış noktalarında su altının keyfini çıkarıyor.

Kemer'de dalış için en çok tercih edilen yerlerden biri, her yıl binlerce dalışın yapıldığı Paris 2 Batığı. Dünyanın en iyi dalış noktaları arasında gösterilen batık, 50 metre boyunda, 8 metre eninde ve 551 grostonluk 6 uçaksavar topu ve 2 torpil kovanı bulunan Fransızların ünlü savaş gemisi. 1955 yılında keşfedildikten sonra dalgıçların ve su altı fotoğrafçılarının ilgi odağı haline geldi.

Başkan Topaloğlu, spor turizminin yanı sıra dalış turizminde de Kemer'in bir marka olduğuna dikkat çekti.

Kemer'de dalış yapılan yerlerde su altının çok net olduğuna değinen Başkan Topaloğlu, "Kemer, dalış turizmi açısından "biçilmiş kaftan". Özellikle yaz aylarında dalış yapmak isteyen yerli ve yabancı misafirlerimiz Kemer'in su altı güzelliklerini görme imkanı buluyor. Kemer'in üstü kadar su altı da bir o kadar görülmeye değer. Herkesi Kemer'de dalış yapmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Turizmin çeşitlendirilmesi için çalışıyoruz"

Başkan Topaloğlu, Kemer'de turizmin çeşitlendirilmesi için tüm kuruluşlarla iş birliği içerisinde hareket ettiklerini kaydetti.

Kemer'de kış turizmine de canlılık kazandırmak ve turizmi 12 aya yayabilmek için projeler yaptıklarını anlatan Topaloğlu, şunları kaydetti:

"Turizmin çeşitlendirilmesi en önemli hedeflerimizden biri. Kemer spor turizmi açısından da altyapısı güçlü bir ilçe. Otellerimiz her alanda sporcuyu ağırlayabilecek kapasitede. 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'nın zirvesinde kar görüp aşağıda denize girilebilen ender yerlerden birinde yaşıyoruz. Yaz aylarında zirvede birçok ulusal ve uluslararası etkinlikler yapılıyor. Zirveye çıkan misafirlerimiz yamaç paraşütü yapma imkanı da buluyor, Antalya manzarasını izleme imkanı da. Kemer'de tatil yapmayanlara 'Henüz hiçbir şey kaybetmiş değilsiniz, biz buradayız ve sizleri Kemer'e bekliyoruz' diyoruz." - ANTALYA