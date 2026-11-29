Avrupa İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'nda Türkiye 17 ve 20 yaş altı milli takımları, grekoromenden sonra serbest stilde de zirvede yer aldı.

Ermenistan'ın Tsaghkadzor kentindeki organizasyonda serbest stil 20 ve 17 yaş altı müsabakaları yapıldı.

Şampiyonada milli güreşçiler, 20 ve 17 yaş altı kategorilerde serbest stilde 10 altın, 9 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Organizasyonda Türkiye, 20 ve 17 yaş altı milli takımları grekoromen stilden sonra serbest stilde de takım halinde şampiyon oldu.

Yerlikaya'dan tebrik telefonu

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, telefonla arayarak şampiyonada grekoromen stilden sonra serbest stilde de şampiyon olan 17 ve 20 yaş altı milli takımları tebrik etti.

Yerlikaya, "Tebrik ediyorum, rabbim muvaffak etsin Türk milletini madalyaya doyurdunuz. Böyle güzel bir günde önümüzde 3 Aralık Dünya Engelliler günü var, bize artık engelleri aşan bir camia olarak, sporcu olarak bunu gösterdiniz. Milletimizin yüzünü ak ettiniz. Bundan sonra da inşallah işitme engelliler olimpiyatlarında altın madalyalar bu kardeşlerimizin olur, bu onuru ve şerefi inşallah yaşarlar. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nüz de kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel de "Madalyalarımızı ülkemize, devletimize hediye ediyoruz." dedi.

Organizasyon, 1 Aralık'ta tamamlanacak.

17 ve 20 yaş altı serbest stilde madalya kazanan sporcular şunlar:

17 yaş altı

Altın:

48 kilo: Ege Musab Mert

71 kilo: İbrahim Şehri

80 kilo: Mehmet Köse

92 kilo: Osman Şimsek

Gümüş:

51 kilo: Yusuf Doğru

55 kilo: Erhan Kurt

60 kilo: Mustafa Uzun

65 kilo: Muhammet Tok

110 kilo: Mehmet Kök

Bronz:

45 kilo: Çınar Demirci

20 yaş altı

Altın:

57 kilo: Adem Yılmaz

65 kilo: Müslüm Berat Aslan

74 kilo: Muhammed Hadi Koç

79 kilo: Berkant Bozkurt

86 kilo: Can Polat Akbay

97 kilo: Ömer İşler

Gümüş:

61 kilo: Feysel Taşni,

70 kilo: Durmuş Ali Öney,

92 kilo: Halil Mert Kıvrak

125 kilo: Muhittin Kolçak