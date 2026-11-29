Türk 17 ve 20 yaş altı işitme engelliler güreş takımları serbest stilde şampiyon olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Avrupa İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'nin 17 ve 20 yaş altı takımları serbest stilde de takım halinde şampiyon oldu. Milli güreşçiler serbest stilde 10 altın, 9 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı; Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya takımları telefonla tebrik etti.
Avrupa İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'nda Türkiye 17 ve 20 yaş altı milli takımları, grekoromenden sonra serbest stilde de zirvede yer aldı.
Ermenistan'ın Tsaghkadzor kentindeki organizasyonda serbest stil 20 ve 17 yaş altı müsabakaları yapıldı.
Şampiyonada milli güreşçiler, 20 ve 17 yaş altı kategorilerde serbest stilde 10 altın, 9 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.
Organizasyonda Türkiye, 20 ve 17 yaş altı milli takımları grekoromen stilden sonra serbest stilde de takım halinde şampiyon oldu.
Yerlikaya'dan tebrik telefonu
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, telefonla arayarak şampiyonada grekoromen stilden sonra serbest stilde de şampiyon olan 17 ve 20 yaş altı milli takımları tebrik etti.
Yerlikaya, "Tebrik ediyorum, rabbim muvaffak etsin Türk milletini madalyaya doyurdunuz. Böyle güzel bir günde önümüzde 3 Aralık Dünya Engelliler günü var, bize artık engelleri aşan bir camia olarak, sporcu olarak bunu gösterdiniz. Milletimizin yüzünü ak ettiniz. Bundan sonra da inşallah işitme engelliler olimpiyatlarında altın madalyalar bu kardeşlerimizin olur, bu onuru ve şerefi inşallah yaşarlar. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nüz de kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel de "Madalyalarımızı ülkemize, devletimize hediye ediyoruz." dedi.
Organizasyon, 1 Aralık'ta tamamlanacak.
17 ve 20 yaş altı serbest stilde madalya kazanan sporcular şunlar:
17 yaş altı
Altın:
48 kilo: Ege Musab Mert
71 kilo: İbrahim Şehri
80 kilo: Mehmet Köse
92 kilo: Osman Şimsek
51 kilo: Yusuf Doğru
55 kilo: Erhan Kurt
60 kilo: Mustafa Uzun
65 kilo: Muhammet Tok
110 kilo: Mehmet Kök
Bronz:
45 kilo: Çınar Demirci
20 yaş altı
Altın:
57 kilo: Adem Yılmaz
65 kilo: Müslüm Berat Aslan
74 kilo: Muhammed Hadi Koç
79 kilo: Berkant Bozkurt
86 kilo: Can Polat Akbay
97 kilo: Ömer İşler
Gümüş:
61 kilo: Feysel Taşni,
70 kilo: Durmuş Ali Öney,
92 kilo: Halil Mert Kıvrak
125 kilo: Muhittin Kolçak
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