Türk Basketbolunda Gelecek Umut Veriyor

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türk basketbolunda A Milli Erkek ve Kadın Milli Takımları'nın gelecek nesillerle beraber önemli başarılara imza atacağına inandığını söyledi.

Türkoğlu, altyapıdan yetişen sporcular, A Milli Kadın ve Erkek Basketbol Takımlarının başarıları, NBA Avrupa projesi ve Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılan yeniliklere ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Bu yaz Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nın önemli bir başarı olduğunu belirten Hidayet Türkoğlu, "Bu tip organizasyonları en iyi yapan federasyonlardan biriyiz. Bu anlamda ekibimi kutlamak istiyorum. Bütün takımı ve hocamızı gösterdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum. En büyük teşekkürü basketbolseverlere iletmek istiyorum çünkü onların sayesinde tarihe geçtik. FIBA'nın bütün alt yaş kategorilerinde seyirci rekoru kırdığımızı bu maçlarda gördük. Bu tarz organizasyonlar, bu tip tesisler ancak seyirciyle daha keyifli olabilir. Bu anlamda basketbola sahip çıktıkları için huzurlarınızda herkese teşekkür ediyorum. A milli takımlarda seyircimiz her zaman bizi destekledi. Altyapılarda da bu noktaya gelmemiz bizi gerçekten çok mutlu etti. Böyle organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Tesisimiz her türlü organizasyona ev sahipliği yapma noktasında deneyime sahip. İnşallah halkımız da bizi destekleyip genç oyuncularımıza destek vermeye devam eder." diye konuştu.

Türkoğlu, gelecekte A Milli Takım formasını terletecek çok kaliteli bir neslin yetiştiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Onların gelişimi, bu noktalara gelmesi bizler için çok değerli. Federasyon olarak her daim onlara güvendiğimizi ve onların yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Sporcu arkadaşlarımızın da böyle performans sergilemeleri bizim için çok değerli. Geleceğimiz açısından da olumlu bakmamıza vesile oluyor. Şu an genç ve tecrübelilerle kurulu A Milli Takım seviyesinde çok kaliteli bir kadromuz var. Böyle gençlerin ileride bu formayı giyecek olması da bizim için çok değerli. Çok değerli sporcuları halkımızın da görme fırsatı oldu. Hem tecrübelilerle hem de genç kardeşlerimizle ileride Türk basketbolunda çok güzel kadrolar elde edeceğimizi ümit ediyoruz."

"İlk hedefimiz Dünya Kupası'na gidebilmek"

Hidayet Türkoğlu, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Turu'nu 6'da 6 ile namağlup tamamlayan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başarısının çok değerli olduğunun altını çizdi.

Bu başarının 2025'te elde edilen Avrupa ikinciliğinin devamı olduğunu kaydeden Türkoğlu, "Uzun yıllar sonra Avrupa ikinciliği elde ettik. Sporcularımızın ilk grup aşamasını da altı galibiyetle tamamlaması bizim için çok değerli. Bu anlamda hem hocamızı hem sporcuları kutluyorum. Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiğimiz başarıdan sonra hedeflerimiz daha da büyüyor. Şimdiki hedefimiz Katar'daki 2027 Dünya Kupası'na katılabilmek. Ülke olarak her zaman bu tip organizasyonlarda olmamız gerektiğine inanan bir yönetimiz. Sporcularımız da bunun bilincindeler. Şu ana kadar da ülkemizi gururlandıracak performanslar sergilediler. İnanıyorum ki bundan sonraki maçlarda da aynı sorumlulukla, aynı özveriyle devam edecekler. İkinci turdaki maçları da kazanıp hedefimize emin adımlarla gitmek istiyoruz. İnşallah 2027'de Katar'da takımımız ülkemizi temsil edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Türkoğlu, millilerin Ağustos ayında da tam kadro hazır olacaklarını dile getirerek, şöyle konuştu: "

"İlk hedefimiz Dünya Kupası'na gidebilmek. Turnuvalarda her şeyin olabileceğini en iyi şekilde gösteren ülkelerden bir tanesiydik. Takımımıza güveniyoruz. Çok güzel bir sinerji yarattılar. Bütün sporculara ne kadar teşekkür etsek azdır. NBA'de, Avrupa Ligi'nde ve Türkiye Ligi'nde oynayan bütün arkadaşlarımız ligleri biter bitmez bu takımın bir parçası olmak istiyorlar. İnanıyorum ki ağustosta da ekip olarak güçlü bir şekilde maçlara hazırlanacağız. Gösterdikleri mücadeleyle ve performansla burada olmayı hak ediyorlar. Ağustos ayında da tam kadro olarak sahada olacaklardır."

"İnşallah hem erkekler hem kadınlar olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil ederiz"

Hidayet Türkoğlu, basketbolseverlere 4-13 Eylül tarihlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı'nı desteklemeleri için çağrıda bulundu.

Ay-yıldızlıların turnuvaya katılma hakkı elde etmesinin öneminin büyük olduğunu anlatan Türkoğlu, "İnşallah basketbolseverler takımımızı yalnız bırakmazlar ki hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadılar. Tekrar onlara gösterecekleri destek için teşekkür ediyorum. Geçen sene kadın milli takımımızın çeyrek final oynaması ve Dünya Kupası elemelerini oynayıp kupaya katılma hakkı kazanması bizim için çok değerli. Hem kadın hem de erkek milli takımlarımızın bu organizasyonlarda yer alması gerektiğine inanıyoruz. Yeni hocamızla, sakatlıkların da iyileşmesiyle birlikte grubu en avantajlı bir şekilde bitireceğimize ve her geçen gün daha üst seviyelere çıkacağımıza inanıyorum. İnşallah hem erkek hem de kadın A Milli Takımları olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil ederiz." şeklinde görüş belirtti.

"FIBA'nın organizasyonlarında kulüplerimizin olması ve ülkemizi temsil edecek olmaları bizim için çok anlamlı"

Türkoğlu, Türk takımlarının Avrupa basketbolunda ülkeyi çok iyi bir şekilde temsil ettiklerini vurguladı.

Gelecek sene hayata geçirilmesi planlanan NBA Avrupa projesine de değinen Türkoğlu, "Bu zamana kadar ülkemizi Avrupa basketbolu anlamında en iyi temsil edenler kulüplerimiz olmuştur. Buradan tekrar hepsine ne kadar teşekkür etsek azdır. Kulüplerimiz Türk basketbolunu son sekiz yılda en iyi şekilde temsil eden noktadaydı. NBA Avrupa projesinde de bir takımımızın olması bizim için çok değerli. FIBA'nın organizasyonlarında kulüplerimizin olması ve ülkemizi temsil edecek olmaları bizim için çok anlamlı. Kulüplerimize tekrardan başarılar diliyorum. İnşallah geçmişte olduğu gibi bu sene de kupaları ülkemize kazandırırlar. Onlar da çok değerli yatırımlar yapıyorlar. Kupa kazanmaları Türk basketbolu ve kendi yatırımlarının geri dönüşü anlamında çok kıymetli. İnşallah ülkemizi gururlandıracak başarılar elde ederler." ifadelerini kullandı.

"Yönetimsel olarak her daim kalıcı işler yapmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz"

Hidayet Türkoğlu, geçen haziran ayında açılışı yapılan Türkiye Basketbol Federasyonu Kütüphanesi'nin sporseverlerin bilgi edinmesi için çok anlamlı olduğunu dile getirdi.

Türkoğlu, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi ile ilgili yenilikler yapıldığı zaman çok heyecanlandıklarını belirterek şunları söyledi:

"Başta Türk basketboluna ve Türk sporuna bu tesisi kazandırdığı için Sayın Cumhurbaşkanımıza ne kadar teşekkür etsem azdır. Bizler yönetimsel olarak her daim kalıcı işler yapmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İnşallah yıl sonuna doğru müzeyi de hayata geçireceğiz. İnsanların bu tesisi ziyaret ettiği zaman gelip bu imkanlardan yararlanacağı için çok mutluyuz ve heyecanlıyız. Böyle anlamlı şeyleri Türk basketboluna kazandırabilmek bizim için çok kıymetli. O yüzden bu süreçte bize desteklerini eksik etmeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza tekrar teşekkür ediyorum. Burada tesis ve salonlar anlamında, insanların maç esnasında, maçtan sonra ya da önce de basketbol hakkında edineceği bilgiler bizim için çok değerli."

İstanbul Topkapı Üniversitesi tarafından kendisine fahri doktora ünvanı verilen Türkoğlu, bu şekilde onurlandırılmanın mutluluk verici olduğunu kaydederek, "Hem sporculuk hayatımızdaki başarıların hem de yöneticilik anlamında yaptığımız katkıların insanlar tarafından fark edilmesi bizler için çok anlamlı. Bir emek sarf ediyorsunuz ve insanların bunun fark edilip sizi böyle onurlandırması en büyük ödüllerden bir tanesidir. Tüm Topkapı Üniversitesi ekibine ne kadar teşekkür etsem az. Sporcu olarak çok anlamlı ödüller alıyorsunuz ama yöneticilik anlamında da böyle onurlandırılmak en büyük gururlardan bir tanesi. Bu gururu bana ve aileme yaşattıkları için huzurlarınızda Topkapı ailesine teşekkür ediyorum. Sorumluluğumuz da artıyor. Bu anlamda çalışmaya devam edeceğiz. Türk sporuna ne kadar bilgi birikimimizi katabilirsek bizim için en büyük kazanımlardan bir tanesi bu olur." diyerek sözlerini noktaladı.