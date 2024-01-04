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Türk Boksunun Hedefi 2024'te Zirve - Son Dakika
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Türk Boksunun Hedefi 2024'te Zirve

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Türk boksunun 2024'te zirveye çıkmayı hedeflediğini belirtti. Gözgeç, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türk boksundan 2 altın, 2 gümüş madalya beklentisi olduğunu söyledi. Ayrıca, boksun olimpiyatlardan çıkarılma ihtimalinin olmadığını vurguladı. Gözgeç, Türk Devletleri Teşkilatıyla iş birliği yapacaklarını ve boks sporunu Türk Devletler Topluluğuna entegre edeceklerini açıkladı. Başarılı olması durumunda ise Paris 2024'ten sonra yapılacak seçimli genel kurulda aday olacağını ifade etti.

Türk Boksunun Hedefi 2024\'te Zirve
04.01.2024 - 11:28,
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Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, olimpiyat yılı olan 2024'te Türk boksunun hedefinin zirve olduğunu söyledi.

AA Spor Sohbetleri'nin konuğu olan Eyüp Gözgeç, Türk boksunun yeni yıl hedeflerini ve projelerini anlattı.

Geride kalan yılın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yolunda önemli bir sene olduğunu ve Polonya'daki Avrupa Oyunları'nda 6 kota aldıklarını hatırlatan Gözgeç, "2020 Tokyo'daki altın ve gümüş madalyadan sonra çıtayı yüksek tuttuk. Bu başarıyı Paris'te geçip, altın sayısını artırmak istiyoruz. Dünyada bazı otoriteler çalışma yapmış. Paris'te Türk boksundan 2 altın, 2 gümüş madalya beklentisi olduğunu yazdılar. Bu rakam 5 olabilir. 2024 yılı Türk boksunun zirvesi olacak. Buse Naz Çakıroğlu ile Busenaz Sürmeneli dışında Hatice (Akbaş), Gizem (Özer) var. İki erkek sporcumuz dünya şampiyonlarını yenerek Paris vizesi aldılar. Manevi desteğin en büyüğünü Cumhurbaşkanı'mızdan alıyoruz. Türkiye'yi mutlu etmek ve boksun yükselişini 2024'te devam ettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Boksun olimpiyatlardan çıkarılması söz konusu değil"

Eyüp Gözgeç, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile Uluslararası Boks Birliği (IBA) arasındaki sorun nedeniyle boksun 2028'de olimpiyatlarda çıkarılma ihtimalini değerlendirerek, bunun söz konusu olamayacağını savundu.

IBA'nın IOC'nin belirlediği kriterleri sağlamak zorunda olduğunu vurgulayan Gözgeç, sözlerine şöyle devam etti:

"IOC için güvenlik, sağlık ve sporun şeffaflığı en büyük prensipler. Boks dünyada futboldan sonra basketbolla birlikte en fazla izlenen branş. Olimpiyatlarda da en fazla seyirci toplayan spor dalı boks. Boksun olimpiyatlardan çıkarılması söz konusu değil. Zaten IOC de çıkarmak istemiyor. Onlar yönetim ve idare şeklinin değiştirilmesini istiyor. Dedikleri yapılmazsa 2028'de çıkarabiliriz. Örneğin Avrupa Oyunları'nı IOC yaptı boksta. Dünyadaki kota sürecini ve Paris'te boksun tüm organizasyonunu IOC yapacak. Boksa karşı değiller, idarecilerine karşılar. Çok titiz bir çalışmaları var."

Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu'nun başarılarının Türk kadınına rol model olduğunu belirten Gözgeç, devletin de sporculara büyük destek verdiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Türk sporunun yüzde 90'ı Spor Toto Teşkilatının sırtında. Devletimizin verdiği bütçelerle tüm faaliyetleri yapıyoruz. Bizim branşımızda çok sponsor bulamıyoruz ama başarılı olan sporcular mutlaka sponsor buluyor. Sporcular başarılı olunca, devletimizden ciddi maddi destek alıyor. Milli olan sporcular üniversiteye girebiliyor. 30 yıl önceki boksörlerin yüzde 80'i en fazla orta okul mezunu olurdu. Şimdi üniversite okuyorlar. ya beden eğitimi öğretmeni oluyorlar ya da bakanlıkta bir görevleri oluyor. Sporcuların da böylelikle gelecek kaygısı olmuyor. Bu çok önemli bir şey. Bunu bize sağlayan Cumhurbaşkanı'mıza ve hükümetlerinde görev alan bakanlarımıza teşekkür ediyoruz."

Türk Devletleri Teşkilatıyla iş birliği

Eyüp Gözgeç, Türk Devletleri Teşkilatıyla önemli bir projeye imza atacaklarını dile getirdi.

Azerbaycan ve Kasakistan'dan teklif geldiğini anlatan Gözgeç, "Türk Devletleri Teşkilatı olarak kendi aramızda bir lig kurma düşüncesi oldu. Bu teşkilat Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde kurulan bir yapı. Düşünülen işbirliğini bizim organize etmemizi istiyorlar. Macaristan ve Türkmenistan gözlemci, KKTC'yi de içimize alarak böyle bir iş birliğini kabul ettik. Boksun en güçlü ülkelerinden birkaçı Türkmenistan, Özbekistan ve Türkiye. Boks sporunu Türk Devletler Topluluğuna entegre edeceğiz. Başarılı olursak, diğer spor dallarına da örnek olur." değerlendirmesinde bulundu.

"Başarılı olursam devam ederim"

Eyüp Gözgeç, Paris 2024'ten sonra yapılacak seçimli genel kurulda, olimpiyatta başarılı olurlarsa aday olacağını duyurdu.

Seçimleri konuşmak için de henüz erken olduğunu anlatan Gözgeç, "Ben şu an federasyon başkanıyım. Adaylığımız başarıya bağlı. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları federasyonların karnesi olacak. Paris'te başarılı olursak devam edeceğim, başarısız olursak bırakacağım." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA
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