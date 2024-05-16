Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi, FIFA Kongresi\'nde bir araya geldi

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Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bu yıl 74'üncüsü düzenlenen FIFA Kongresi sırasında bir araya geldi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, kongrede Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, Türkmenistan ve Özbekistan Futbol Federasyonlarının başkanları ve üst düzey yetkilileri yer aldı. Görüşmede TFF'yi Başkan Mehmet Büyükekşi, başkan vekili, icra kurulu üyesi, FIFA, UEFA ilişkileri ve dış ilişkilerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Mustafa Eröğüt, genel sekreter Taner Senseven ile dış ilişkiler ve milli takımlar idari direktörü Buğra İmamoğulları temsil etti. Toplantıya FIFA Avrupa Ulusal Federasyonlar Direktörü Elkhan Mammadov da katıldı.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Başkanlığı'na TFF seçildi

Devam eden iş birliği anlaşması kapsamında 1 Haziran'dan itibaren 1 yıllık dönemin konsey başkanlığını TFF'nin yapmasına karar verildi.

Öte yandan, 2024 yılının sonbahar aylarında Genç Milli Takımlar yaş gruplarından birinde düzenlenecek olan turnuvaya Türkiye'nin ev sahipliği yapması uygun görüldü.