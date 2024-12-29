Türk Dövüş Sanatı Alpagut - Son Dakika
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Türk Dövüş Sanatı Alpagut

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Alpagut, Türk savaşçı kültürünü yansıtan bir dövüş sanatı olup, 5 sistemi içeriyor.

29.12.2024 12:36
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- Türklerin dövüş sporu: Alpagut

ANKARA - Vasif Namazov tarafından 2014 yılında bulunan ve Türk halklarının mirası olarak tanımlanan Alpagut, 7 yıl önce Türkiye'de Metin Karadeniz'in federasyon başkanlığını üstlenmesiyle sporcu yetiştirmeye başladı.

Vasif Namazov'un 2014 yılında araştırmaları sonucu bulduğu Alpagut, etnik göçebe Türk savaşçı kültürünün dünya spor kültürüne girişini düzenleyen, derin felsefi anlam ve gizem taşıyan bir dövüş sanatıdır. Kaşgarlı Mahmud'un Divani Lügati Türk isimli sözlüğünde Alpagut, düşmanla tek başına savaşan ve asla yenilmeyen kahraman anlamına gelmektedir. Alpagut'un içinde 5 farklı dövüş sistemi mevcuttur. Aycha yarı temaslı dövüş, Batur karma temaslı dövüş, Caymaz ayakta temaslı dövüş, Gurshag kemer güreşi ve Kachut kendini savunma gösterisi olarak isimlendirilir. Türkiye Alpagut Federasyonu Başkan Vekili ve Genel Koordinatörü Hasan Çağlar, eski milli sporcu ve Alpagut antrenörü Cemil Uluyılmaz ve dünya şampiyonu sporcular, Alpagut sporunu İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı.

Hasan Çağlar: "Bizim 4 bin 800 tane kayıtlı sporcumuz var"

Alpagut'un bir turan dövüş sanatı olduğunu belirten Türkiye Alpagut Federasyonu Başkan Vekili ve Genel Koordinatörü Hasan Çağlar, "Aslında Türklerin geçmişteki dövüş sanatlarının birleştirilerek 5 ayrı sistemi içinde barındırarak dünya çapında da Türkiye çapında da hızlı bir şekilde büyüyen bir spor dalıdır. Kurucumuz Vasif Namazov, bundan 10 yıl önce bu spor dalını araştırarak zamanında Türklerin dövüşerek ya da savaşarak kazandıkları bütün branşları bir araya getirerek 5 ayrı sistemde toplamasıyla oluştu. 7 yıl önce de Türkiye'de federasyonumuzu sayın Metin Karadeniz üstlendi. Aslında sporcularımızın birçoğunun branşları farklıdır. Birçok branşta katılanlar oldu. Şu anda bizim 4 bin 800 kayıtlı sporcumuz var. Şu anda Dünya Şampiyonası'na bin 340 sporcunun arasından 112 sporcuyu eleyerek götürdük. Bu 112 sporcunun hepsi ayrı branşlarda girdi. 4 branşımızın tamamında başarılı olduk. Kachut sisteminde şampiyon olduk, Aycha sistemimizde şampiyon olduk, Caymaz sisteminde de şampiyon olduk, Batur sisteminde ikinci olduk. Genel klasmanda da dünya şampiyonu olarak Dünya Kupası'nı Türkiye'ye getirdik. 73 altın, 47 gümüş, 37 de bronz madalya olmak üzere toplam 159 madalyayla dünya şampiyonu olduk. Çocuklarımız kendi alıştığı branşlarda devam ediyorlar" diye konuştu.

Cemil Uluyılmaz: "İsteği ve arzuyu gözünde görebildiğin sporcu sana kendini belli ediyor"

Eski milli sporcu ve Alpagut antrenörü Cemil Uluyılmaz ise, haftalık antrenman programlarını ve antrenman şekillerini anlattı. Uluyılmaz, haftanın 6 günü antrenman yaptıklarını söyleyerek, "Antrenmanlarımız haftada 6 gün, okul dönemi dışında da günde çift antrenman olarak değişebiliyor. Çocukların o anki vücut yorgunlukları bir önceki antrenmanın çocuklarda bıraktığı yorgunluğa göre antrenmanlarımızı yönlendiriyoruz. Branşlar birbirine benzediği için çocuklarımızı Alpagut'ta da değerlendiriyoruz. İmkan oldukça taekwondo yapan sporcumuzu kick boksta da maçlara sokuyoruz. Çocukları kaydederken hem taekwondo hem kick boks hem de Alpagut olarak üç lisansı da çıkartarak her dalda değerlendirmeye çalışıyoruz. İsteği ve arzuyu gözünde görebildiğin sporcu sana kendini belli ediyor. 50 kişilik bir antrenmanda o aradan sıyrılıyor. Zaten onu cımbızla alabiliyorsun" ifadelerini kullandı.

Dünya şampiyonu sporcular Azra Çağlar ve Mihir Karadaş ise, uzun süredir taekwondo ve Alpagut yaptıklarını dile getirerek, özellikle kız çocuklarına kendilerini korumaları için Algaput sporunu önerdi.

Kaynak: İHA

Türkiye, Kültür, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk Dövüş Sanatı Alpagut - Son Dakika

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