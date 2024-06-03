Türk Dünyası Özel Sporcuları Kırgızistan'da Eğitim Aldı - Son Dakika
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Türk Dünyası Özel Sporcuları Kırgızistan'da Eğitim Aldı

Türk Dünyası Özel Sporcuları Kırgızistan\'da Eğitim Aldı

Türkiye ve Kırgızistan Özel Sporcular Spor Federasyonları iş birliğiyle düzenlenen eğitim seminerine 20 kursiyer katıldı. Eğitimler, Türk Devletleri Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ve diğer yetkililer tarafından verildi.

03.06.2024 18:21  Güncelleme: 18:33
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Türk Dünyası Özel Sporcular Antrenör Spor Eğitimi, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ile Kırgızistan Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun iş birliğinde 30 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında Kırgizistan'ın Oş şehrinde yapıldı.

Eğitim seminerine, Kırgızistan Oş Üniversitesi Spor Bilimleri akademisyenlerinin de aralarında bulunduğu 20 kişilik kursiyer katıldı. Kursiyerlerin eğitimleri Federasyon Asbaşkanları Metin Toraman, Efkan Korkmaz, Atletizm Teknik Kurul Başkanı Dr. Leman Elmas ve Genel Koordinatör Yardımcısı Hünkar Yılmaz tarafından verildi.

Oş şehrinde beş gün süren teorik ve uygulamalı eğitimlere, TOSSFED Başkanı ve Türk Devletleri Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Kırgız Cumhuriyeti Belediye Başkanı Zamir Yusupov, Milletvekili Nurjigit Kadırbekov, Kırgız Cumhuriyeti Spor ve Fiziksel Kültür Dairesi temsilcisi Toktoraliev Kubanıçbek, Oş Spor Komitesi Başkanı Töröbekov Bekdölöt, Bişkek ve Balıkçı Şehir fonu başkanları Abamusalimova Aycamal, Kulmirzaeva Ayçurek, Özbekistan Fonu Başkanı İkramova Şahnoza ve Kırgızistan Özel Sporcular Federasyonu Temsilcisi Yıldız Turakbekova katıldı.

Başkan Birol Aydın: "Hedefimiz özel sporcularda Türk birliğini sağlamak"

Kırgızistan Oş Üniversitesi Stadında yapılan uygulamalı eğitim ve sertifika töreninde konuşma yapan Federasyon Başkanı Birol Aydın, "Türkiye olarak amacımız Türk Devletleri Teşkilatına üye kardeşlerimiz ile özel sporcular arasında birliği sağlamak ve Türk Dünyası Spor Oyunları ile birliğimizi geliştirmek. Kardeş ülke Kırgızistan'da olmak ve sizlerle bilgi ve birikimlerimizi paylaşmak bizleri son derece memnun etmiştir. İlkini İstanbul Silivride gerçekleştirdiğimiz Türk Devletleri Özel Sporcular Spor Şenliği'nin inşallah ikincisinde kardeş ülkelerimizin ev sahipliğinde gerçekleştireceğiz. Hayalimiz olan "ürk Dünyası Spor Oyunları'nı hep birlikte hayata geçireceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Türk Dünyası Özel Sporcuları Kırgızistan'da Eğitim Aldı - Son Dakika

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