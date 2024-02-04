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La Nucia'da düzenlenen Eskrim Akdeniz Şampiyonası'nda Türk takımları bronz madalya kazandı - Son Dakika
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La Nucia'da düzenlenen Eskrim Akdeniz Şampiyonası'nda Türk takımları bronz madalya kazandı

La Nucia\'da düzenlenen Eskrim Akdeniz Şampiyonası\'nda Türk takımları bronz madalya kazandı

İspanya'nın La Nucia şehrinde düzenlenen 20. Eskrim Akdeniz Şampiyonası'nda Türk kadın ve erkek mix takımları bronz madalya elde etti. Kadın mix takımı İspanya-3'ü 30-27 yenerek yarı finale yükseldi, ancak İtalya'ya 30-23 mağlup olarak 3. oldu. Erkek mix takımı ise Portekiz'i 30-7 yendikten sonra İspanya-2'ye 30-27 yenilerek bronz madalya kazandı.

04.02.2024 17:48
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İspanya'nın La Nucia şehrinde iki gündür devam eden 20. Eskrim Akdeniz Şampiyonası'nda bugün takım müsabakalarında piste çıkan kadın ve erkek mix takımları bronz madalya elde etti.

Türkiye Eskrim Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Alara Atmaca, Elif Yalçın ve Duru Ayşe Özgönül'den kurulu kadın mix takımı bugünkü mücadelesinde; İspanya-3 takımını 30-27 yenerek yarı finale yükseldikten sonra bu turda İtalya'ya 30-23 mağlup olarak organizasyonu 3. takım olarak tamamladı. Toprak Altınçekiç, Kıvanç Kırtay ve Göksu Mert Oran'dan oluşan erkek mix takımı ise Portekiz'i 30-7 yendikten sonra İspanya-2 takımına 30-27 yenilerek kürsünün 3. basamağında yer aldı." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: La Nucia'da düzenlenen Eskrim Akdeniz Şampiyonası'nda Türk takımları bronz madalya kazandı - Son Dakika
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