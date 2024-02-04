La Nucia\'da düzenlenen Eskrim Akdeniz Şampiyonası\'nda Türk takımları bronz madalya kazandı

İspanya'nın La Nucia şehrinde iki gündür devam eden 20. Eskrim Akdeniz Şampiyonası'nda bugün takım müsabakalarında piste çıkan kadın ve erkek mix takımları bronz madalya elde etti.
Türkiye Eskrim Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Alara Atmaca, Elif Yalçın ve Duru Ayşe Özgönül'den kurulu kadın mix takımı bugünkü mücadelesinde; İspanya-3 takımını 30-27 yenerek yarı finale yükseldikten sonra bu turda İtalya'ya 30-23 mağlup olarak organizasyonu 3. takım olarak tamamladı. Toprak Altınçekiç, Kıvanç Kırtay ve Göksu Mert Oran'dan oluşan erkek mix takımı ise Portekiz'i 30-7 yendikten sonra İspanya-2 takımına 30-27 yenilerek kürsünün 3. basamağında yer aldı." - İSTANBUL
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, DEM Parti'nin İstanbul'da yerel seçime kendi adaylarıyla girme kararıyla ilgili konuştu. Kurum, ''Biz işin başında da söyledik, şimdi de söylüyoruz. Kimin kiminle ittifak yaptığıyla ilgilenmiyoruz. Biz tüm İstanbul'un oyuna talibiz. İstanbul'da yaşayan her bir kardeşimizin oyuna talibiz. İnşallah hep birlikte kazanacağız.'' ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Mücadelede 0-0'lık eşitlik var.
Üsküdar'da 285 lira taksi ücretini ödemeyip şoföre tekmeler savuran kadın yolcu J.S.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Hatay'da yaptığı konuşmada, "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse dayanışma halinde olmazsa, o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, mahzun kaldı" demişti. Erdoğan'ın sözlerine ilişkin CHP lideri Özel, "Hataylılara siyasi şantaj yapılmasını Hataylılara havale ediyorum. Kalbinin yerinde taş olsa bu laf edilmez. Depremzedeye tehdit olur mu?" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep İslahiye'deki "Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni"ne canlı bağlantıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Toplam 11 ilimizi ve 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen bir afetin altından kalkmak her babayiğidinin harcı değildir." ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İnci Taneleri'ndeki pavyon dansıyla gündemde olan 'Dilber' karakterine sert tepki gösterdi. Bahçeli, ''Astronot Alper Gezeravcı sayesinde Türkiye'nin başını yükseklere çevirdiği şu günlerde bir dizi film vasıtasıyla Dilber karakterinin servis edilmesi örtülemez çelişki ve zamanlama itibariyle manidar bir komplo emaresi taşımaktadır'' diye konuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Manisa'da yaptığı mitingde, İzmir'de sırtından vurularak katledilen taksi şoförüyle ilgili konuştu. Bahçeli, "Taksi şoförümüzü katleden alçak vatandaşlıktan çıkarılmalıdır." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › La Nucia'da düzenlenen Eskrim Akdeniz Şampiyonası'nda Türk takımları bronz madalya kazandı - Son Dakika
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