Türk futbolundan tarihi başarı! 4 temsilcimiz, ülke puan sıralamasında büyük sıçrama yaşattı - Son Dakika
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Türk futbolundan tarihi başarı! 4 temsilcimiz, ülke puan sıralamasında büyük sıçrama yaşattı

14.10.2022 00:31

Türk futbolu, Avrupa'da tarihi bir akşam yaşadı. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor mücadelelerini kazandı. Böylece Avrupa kupaları tarihinde ilk kez dört Türk takımı da aynı gün sahadan galibiyetle ayrıldı. Diğer taraftan ülke puanında büyük bir sıçrama yaşayan Türkiye, 4 basamak birden yükselerek 14. sıraya geldi.

Türkiye'yi Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde temsil eden takımların hepsi karşılaşmalarından galibiyetle ayrıldı. Türk futbolu için bir ilkin yaşandığı gecenin ülke puanına da katkısı büyük oldu.

TÜRK FUTBOL TARİHİNDE İLK

Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden Fenerbahçe, deplasmanda AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup etti. Trabzonspor, sahasında Monaco'yu 4-0 yenerek Fransa'ya gönderdi. Konferans Ligi'nde Başakşehir, sahasında RFS'yi 3-0'la geçerken, Sivasspor ise Ballkani karşısında Kosova'da geriden gelerek 2-1 kazandı. 4 galibiyetiyle birlikte, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez tüm Türk takımları aynı günü galibiyetle kapadı.

ÜLKE SIRALAMASINDA 14. SIRAYA YÜKSELDİK

4 temsilcimizin de sahadan galibiyetle ayrılması ülke puanına da ciddi katkı yaptı. Türkiye, ülke sıralamasında 4 basamak birden yükselerek 14. sıraya yerleşti.

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Trabzonspor, Fenerbahçe, Başakşehir, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk futbolundan tarihi başarı! 4 temsilcimiz, ülke puan sıralamasında büyük sıçrama yaşattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk futbolundan tarihi başarı! 4 temsilcimiz, ülke puan sıralamasında büyük sıçrama yaşattı - Son Dakika
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