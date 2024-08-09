Türk futbolu böyle rezillik görmedi! Yayıncı kuruluş, 1. Lig'in açılış maçını cep telefonuyla çekti - Son Dakika
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Türk futbolu böyle rezillik görmedi! Yayıncı kuruluş, 1. Lig'in açılış maçını cep telefonuyla çekti

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Trendyol Süper Lig'de olduğu gibi Trendyol 1. Lig'de de yeni sezon bu akşam başladı. Sezonun açılışını Sakaryaspor ile Keçiörengücü, Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda yaptı. BeIN Sports ekranlarından yayınlanan karşılaşmanın görüntü kalitesinin kötü olması dikkat çekerken, maçın cep telefonuyla çekildiğine dair görüntüler sosyal medyada gündeme oturdu. beIN Sports'tan bu konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

09.08.2024 22:17  Güncelleme: 22:28
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Trendyol 1. Lig'de yeni sezon Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan Sakaryaspor-Keçiörengücü maçıyla başladı. Müsabaka, futboluyla değil görüntü kalitesi ve cep telefonuyla çekilmesiyle gündeme geldi.

GÖRÜNTÜ KALİTESİ ÇOK KÖTÜ

beIN SPORT 2 kanalından canlı yayınlanan Sakaryaspor-Keçiörengücü mücadelesinde görüntü kalitesini çok kötü olması izleyenlerin dikkatini çekti. Şüphelendiren görüntüler sonrası gerçek kısa süre içinde ortaya çıktı.

Türk futbolu böyle rezillik görmedi! Yayıncı kuruluş, 1. Lig'in açılış maçını cep telefonuyla çekti

CEP TELEFONUYLA ÇEKİYORLAR

Yayıncı kuruluş beIN Sports'un, Trendyol 1. Lig'in açılış maçını cep telefonu kamerasıyla yayınladığı belirlendi. Tribünden çekilen görüntüyle ortaya çıkan gerçek sosyal medyada gündem olurken beIN Sports'tan bu konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Türk futbolu böyle rezillik görmedi! Yayıncı kuruluş, 1. Lig'in açılış maçını cep telefonuyla çekti
Türk futbolu böyle rezillik görmedi! Yayıncı kuruluş, 1. Lig\'in açılış maçını cep telefonuyla çekti

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Son Dakika Spor Türk futbolu böyle rezillik görmedi! Yayıncı kuruluş, 1. Lig'in açılış maçını cep telefonuyla çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mustafa Akçay: Cep telefonuyla çeken tff nin sosyal medyasında paylaşıyor bilip bilmeden günaha girmeyin derim 21 9 Yanıtla
    Galatasaray Spor kulübü: Sen bilip bilmeden konuşma kendi kanalında izledim maçı haber doğru 2 0
  • M. Akif Keskin: Yok artık 17 4 Yanıtla
  • Osman Koca: bari iphone 14 olaydı:) 11 2 Yanıtla
  • Alp Uganer: para almasını biliyorlar Avrupa bı başka türkiye bir başka 8 3 Yanıtla
  • soner: Bari maçın skorunu yazsaydınız 4 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Türk futbolu böyle rezillik görmedi! Yayıncı kuruluş, 1. Lig'in açılış maçını cep telefonuyla çekti - Son Dakika
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