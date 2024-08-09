Trendyol 1. Lig'de yeni sezon Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan Sakaryaspor-Keçiörengücü maçıyla başladı. Müsabaka, futboluyla değil görüntü kalitesi ve cep telefonuyla çekilmesiyle gündeme geldi.
beIN SPORT 2 kanalından canlı yayınlanan Sakaryaspor-Keçiörengücü mücadelesinde görüntü kalitesini çok kötü olması izleyenlerin dikkatini çekti. Şüphelendiren görüntüler sonrası gerçek kısa süre içinde ortaya çıktı.
Yayıncı kuruluş beIN Sports'un, Trendyol 1. Lig'in açılış maçını cep telefonu kamerasıyla yayınladığı belirlendi. Tribünden çekilen görüntüyle ortaya çıkan gerçek sosyal medyada gündem olurken beIN Sports'tan bu konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Son Dakika › Spor › Türk futbolu böyle rezillik görmedi! Yayıncı kuruluş, 1. Lig'in açılış maçını cep telefonuyla çekti - Son Dakika
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