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Türk futbolunda ilk resmi maçın oynandığı stat gün sayıyor - Son Dakika

Türk futbolunda ilk resmi maçın oynandığı stat gün sayıyor

11.11.2021 10:27
Türk futbolunda ilk resmi maçın oynandığı stat gün sayıyor

- (Özel haber) Türk futbolunda ilk resmi maçın oynandığı stat gün sayıyor İzmir Alsancak Stadı'nın açılış tarihi 26 Kasım 2021 Türk futbol tarihinde ilk resmi maçın oynandığı stat olan ve 2014 yılında yeniden yapımı kararlaştırılan İzmir Alsancak Stadı, yeniden futbol müsabakalarına...

- (Özel haber) Türk futbolunda ilk resmi maçın oynandığı stat gün sayıyor

İzmir Alsancak Stadı'nın açılış tarihi 26 Kasım 2021

İZMİR - Türk futbol tarihinde ilk resmi maçın oynandığı stat olan ve 2014 yılında yeniden yapımı kararlaştırılan İzmir Alsancak Stadı, yeniden futbol müsabakalarına kapılarını açmak için gün sayıyor. Statta sadece Passolig gişelerinin kurulum işi kalırken, stadın 26 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılması bekleniyor.

1939 yılında kullanımına başlanan ve ilk resmi lig maçına ev sahipliği yapması ve ilk golün atılması bakımından Türk futbol tarihinde çok önemli bir yere sahip olan İzmir Alsancak Stadı, ömrünü doldurması sebebi ile 2014 yılında yenilenmeye girmişti. Yeniden yapım süreci tümüyle sona eren statta çevre düzenlemesi de sona ererken sadece Passolig sisteminin stada entegre edilmesi bekleniyor.

UEFA standartlarında yeniden yükselen Alsancak Stadı'nın çim saha, altyapı, yapay gün ışığı sistemleri ve çevre düzenlemesi çalışmaları taahhüt edilen tarihte tamamlandı. Dış cephesi siyah-beyaz renkte kaplanan ve yaklaşık 15 bin seyirci kapasitesine sahip olan stadın koltukları için kırmızı-beyaz renkleri tercih edilirken, maraton tribününe ise kırmızı koltuklarla 'Alsancak' yazıldı.

Açılış tarihi 26 Kasım 2021

Göztepe Gürsel Aksel Stadında olduğu gibi hibrit çime sahip olan Alsancak Stadı'nda çimlerin daha sağlıklı olabilmesi için zeminde ısıtma ve soğutma sistemi de bulunuyor. Stadın resmi açılışının ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 26 Kasım'da düzenlenecek törenle yapılacağı öğrenildi.

Yaklaşık 130 milyon TL'ye mal olan İzmir Alsancak Stadında 10 loca, 4 soyunma odası, 2 hakem ve 4 antrenör odasının yanı sıra UEFA ofisleri, 100 kişilik çok amaçlı salon ve yeme-içme alanları ve 7 ticari alan bulunuyor.

Ali Erten: "Stadın inşasında geliştirme ve iyileştirmeler yapıldı"

Alsancak Stadı'nın aynı fonksiyonlarla yerinde yenilenerek tekrar ayağa kalkmış olmasının her açıdan heyecan verici olduğunu söyleyen İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı Başkanı Ali Erten ise "Yerinde yenilenmek üzere yıkıldığında, 'Bu alanda AVM yapılacak' şeklindeki gerçek dışı beyanlarla engelleme çabasında olanların da objektif özeleştirilerini yapacaklarını umuyorum. Stadın inşasında geliştirme ve iyileştirmeler yapıldı. Bu türden taleplerimize maliyet artışı olmasına ve inşaat süresinin uzamasına rağmen Spor Bakanlığımız hep olumlu yanıt verdi. Herkes çok gayret etti, yapıcı ve pozitif davrandı. İZVAK olarak bu projenin karınca kararınca bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Türk futbolunda ilk resmi maçın oynandığı stat gün sayıyor
Türk futbolunda ilk resmi maçın oynandığı stat gün sayıyor
Türk futbolunda ilk resmi maçın oynandığı stat gün sayıyor
Türk futbolunda ilk resmi maçın oynandığı stat gün sayıyor
Türk futbolunda ilk resmi maçın oynandığı stat gün sayıyor
Türk futbolunda ilk resmi maçın oynandığı stat gün sayıyor
Türk futbolunda ilk resmi maçın oynandığı stat gün sayıyor
Türk futbolunda ilk resmi maçın oynandığı stat gün sayıyor
Türk futbolunda ilk resmi maçın oynandığı stat gün sayıyor
Türk futbolunda ilk resmi maçın oynandığı stat gün sayıyor

Alsancak Stadı, Alsancak, Futbol, İzmir, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türk futbolunda ilk resmi maçın oynandığı stat gün sayıyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Türk futbolunda ilk resmi maçın oynandığı stat gün sayıyor - Son Dakika
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