Türk futbolunda tarihi olay! Bir zamanlar Süper Lig\'i sallayan takımı taraftarlar devraldı

Türkiye futbolunda ender görülen bir gelişme yaşandı. Bir dönem Süper Lig'de fırtınalar estiren Adana Demirspor, yaşadığı zorlu sürecin ardından resmen taraftarın yönetimine geçti. 1940 yılında demiryolu işçilerinin emeğiyle kurulan mavi-lacivertli kulüp, "Yaşasın Demirspor" kampanyasıyla yeni bir dönemin kapısını araladı.

DEVİR RESMEN TAMAMLANDI

"Bu arma sahipsiz değil, bu taraftar da sessiz kalmayacak" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında, Adana Demirspor'un devralınma süreci Murat Sancak ile yapılan protokoller sonucunda tamamlandı. Kulüp, Şimşekler Taraftar Grubu öncülüğünde asıl sahipleri olan halka devredildi.

GEÇİCİ YÖNETİM BELİRLENDİ

Kulüpten yapılan açıklamada bu sürecin bir "nöbet değişimi" olduğu vurgulandı. Kalıcı yönetim kurulu oluşturulana kadar kulübün tüm mali, idari ve sportif faaliyetlerinin geçici yönetim organizasyonu tarafından yürütüleceği belirtildi.

Bu kapsamda Adana Demirspor Kulüp Başkanlığı görevine Ertan Zeybek, Başkan Vekilliği görevine ise Mustafa Kemal Üstüner getirildi.

"HALKIN TAKIMI" VURGUSU

Yapılan açıklamada, Adana Demirspor'un yeniden kuruluş değerlerine döndüğü ve "Halkın Takımı" kimliğini kazandığı ifade edildi. Kulübün şahıs merkezli yapıdan çıkarılarak kurumsal ve toplumsal bir zemine taşınacağı belirtilirken, dernekleşme ve demokratikleşme sürecinin resmen başlatıldığı duyuruldu.

HEDEF ŞEFFAFLIK VE MALİ DİSİPLİN

Geçici yönetimin temel hedefleri arasında kulübün mali disiplininin sağlanması, kurumsal yapının güçlendirilmesi, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim modeli oluşturulması ve demokratik bir üyelik sisteminin kurulması yer aldı. Kulübün mevcut borç durumu ve mali tablolarının ise yapılacak detaylı incelemenin ardından kamuoyuyla paylaşılacağı aktarıldı.

BİRLİK VE DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Açıklamada tüm Adana Demirspor taraftarlarına birlik ve beraberlik çağrısı yapılarak, kulübün geleceğinin taraftarın omuz omuza vereceği destekle şekilleneceği vurgulandı. "Adana Demirspor yeniden halkındır" mesajı dikkat çekti.