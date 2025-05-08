Türk futbolunda yeni dönem! TFF, Süper Kupa'nın yeni formatını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Türk futbolunda yeni dönem! TFF, Süper Kupa'nın yeni formatını açıkladı

Türk futbolunda yeni dönem! TFF, Süper Kupa\'nın yeni formatını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, 2025'in yeni formatla oynanacağını duyurdu. Yapılan açıklamada yeni formata dair detaylar paylaşıldı.

08.05.2025 20:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa'nın formatında değişikliğe gitti. TFF, Süper Kupa 2025'in yeni formatla oynanacağını duyururken yeni formata dair detaylar da futbolseverlere paylaşıldı.

İşte o açıklama;

"Müsabakalar tarafsız saha veya sahalarda tek maç eleme usulüne göre oynanacak olup, yarı finalde lig şampiyonu ile kupa finalisti, kupa şampiyonu ile de lig ikincisi eşleşecektir. Kazanan takımlar final müsabakası oynamaya hak kazanacaktır.

Ancak bu sezon Galatasaray A.Ş.'nin ligi ilk iki sırada bitirmeyi garantilemiş olması ve Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselmiş olmasından dolayı, ligi üçüncü sırada bitirecek takım, Turkcell Süper Kupa 2025 müsabakalarına katılacak son takım olacaktır.

Takımlarımızın sezon öncesinde oynayacağı UEFA eleme müsabakaları da dikkate alınarak, müsabakaların 2026 Ocak ayında oynatılmasına karar verilmiştir. Kesin tarihler ve final merkezleri daha sonra ilan edilecektir.

Lig sıralaması ve kupa finalinde alınacak sonuçlar doğrultusunda eşleşmeler aşağıdaki şekilde olacaktır.

Lig şampiyonu ile kupa şampiyonunun aynı takım olması halinde:

Lig şampiyonu ile kupa finalisti,

Lig ikincisi ile lig üçüncüsü,

Lig şampiyonu ile kupa finalistinin aynı takım olması halinde:

Lig şampiyonu ile lig üçüncüsü,

Kupa şampiyonu ile lig ikincisi,

Lig ikincisi ile kupa şampiyonunun aynı takım olması halinde:

Lig şampiyonu ile kupa finalisti,

Kupa şampiyonu ile lig üçüncüsü,

Lig ikincisi ile kupa finalistinin aynı takım olması halinde:

Lig şampiyonu ile kupa finalisti,

Kupa şampiyonu ile lig üçüncüsü eşleşecektir."

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Süper Kupa, Fenerbahçe, Beşiktaş, trabzan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk futbolunda yeni dönem! TFF, Süper Kupa'nın yeni formatını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Serkan Güngör:
    super ya feneve bi sans ve ihtimal daha veriliyor kupa alsin bi sekilde de yakamizdan dussin diyem. koca federasyon bile umudu kesmis .. 105 15 Yanıtla
  • Kelebek77:
    Fenerbahçeye bir kupa verelim diye olmadık işler yapılıyor olduki fener bu kupayıda alamadı bu sefer ne uyduracaksınız 85 9 Yanıtla
  • sabahattin dagalp:
    illa fenere bir şans vermek için,son tuş buymuş demek ki. 65 7 Yanıtla
    İsa Uysal:
    Aslında bu sene bu kupayı kupa kazanmayanların oynaması için geçici bir madde ekleyebilirler 8 3
  • çiüçiü:
    sanki memleketin başka bir sorunu kalmadı da 48 1 Yanıtla
  • İsa Uysal:
    2011 de playoff çıkrtmışlardı. FB nin silinen puanlarını telafi etmesi için lig başladıktan sonra statü değişmişti. Puan farları yarıya düşürülmüştü. Şimdi de baktılarki FB eli boş gidecek, Mou kupa alamayacak hemen bir düzenleme. Ali Koç'un neden Hacıyı sevdiği belli. 40 5 Yanıtla
  • Serkan Semiz:
    .ötünüzden uydurun bakalım illaki fenevi bi kere daha elleteceksiniz demi....bu sefer hepsini üstüste koyar gene o kupayı alırız 37 4 Yanıtla
  • 627fqpmrzq:
    bakalım sarıkışlara yani fenere kupa kazandırmak için daha ne taklalar atacaksın ibo gelmiş geçmiş en kötü TFF başkanısın ibo fenerin eşbaşkanı oldun resmen???? 30 4 Yanıtla
  • Gökhan Kara:
    Ne bu herseyde format değişiklik aşkı 31 1 Yanıtla
  • 232379:
    FETÖBAHÇE YE KAPALIÇARŞI'DA BİR TENEKE KUPA YAPTIRIP VERİN OLSUN BİTSİN NE GEREK VAR BU KADAR ZAHMETE ŞİKEBAHÇE TENEKE KUPAYI ALMAYA GİDERKEN BU DEFADA KADIKÖY'DE DENİZE DÜŞERLER O TENEKE KUPAYI BİLE ALAMAZLAR 23 5 Yanıtla
  • babam4646:
    yazık çok yazık ülke futbolunun düştüğü duruma bakın, ee tabi futboldan zerre anlamayan insanların yönettiği federasyon dan da böyle bir format beklenirdi,yani daha kötüsü olamaz di... 26 1 Yanıtla
  • RAMAZAN KARAMAN:
    Bu uygulama 2026 yılı için geçerli olmalı bu yıl olursa haksızlık olur heralde amaç f bahçe ye bir kupa kazandırmak ancak trabzon kupayı alırsa o zaman fenerin şansı kalmaz heralde çok karışık bir durum bence 6 3 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    FENERE BİR KUPA VERELİM DİYE YAPNADIĞINN REZİLLİK KALMADI 5 3 Yanıtla
  • patsyrolon:
    Something about your presence makes my skin tingle with anticipation. Care to explore this feeling with me a little closer, under the moonlight, where shadows dance and desires take flight? f1nd me on patsyrolon_mooo_com change _ to dot 0 2 Yanıtla
  • Yakup ÇAKMAK:
    Yine bahis sitelerine yaradı ne kadar maç o kadar para demek 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polisi polise ihbar ettiler: Bizi dövüyorlar Polisi polise ihbar ettiler: Bizi dövüyorlar
10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu 10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu
Dışişleri Bakanlığı’ndan Sudan’a seyahat uyarısı Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı
Eski nişanlısının elinde bıçak gören kadın balkondan atladı Eski nişanlısının elinde bıçak gören kadın balkondan atladı
Trump, Netanyahu ile teması kesti Orta Doğu’da onsuz ilerleyecek Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek
ABD’den İsrail’e tehdit: Ağır bedel ödersiniz ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Galatasaray yarın şampiyon olabilir Galatasaray yarın şampiyon olabilir
1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı 1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Nazan Öncel’den korkutan haber Ambulansla hastaneye kaldırıldı Nazan Öncel'den korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı
İşte futbol bu Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek İşte futbol bu! Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek
Ara seçim Özgür Özel’e soruldu Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten Ara seçim Özgür Özel'e soruldu! Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten

22:31
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
21:05
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı’ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
20:36
ABD’de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
20:06
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
19:05
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?
09:12
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
09:06
Dev bankadan altın için ezber bozan tahmin
Dev bankadan altın için ezber bozan tahmin
09:03
Surat ifadesine dikat İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
Surat ifadesine dikat! İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
08:55
Adana’da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
08:48
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu Uzman isim yanıtladı
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu? Uzman isim yanıtladı
08:45
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan’a dava açtı
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a dava açtı
08:44
Ali Koç’un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
Ali Koç'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2025 23:41:53. #7.13#
SON DAKİKA: Türk futbolunda yeni dönem! TFF, Süper Kupa'nın yeni formatını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.