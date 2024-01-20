 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türk futbolunu en iyi özetleyen an! Süper Lig'de atılan gol tam 10 dakika incelendi - Son Dakika
Üye Girişi

Türk futbolunu en iyi özetleyen an! Süper Lig'de atılan gol tam 10 dakika incelendi

Süper Lig'de oynanan Alanyaspor-Çaykur Rizespor maçında Efecan Karaca'nın attığı gol, VAR tarafından yaklaşık 10 dakika incelendi. Futbolcular ve teknik heyetin karar çıkmasını beklediği süreç sonunda hakem Ali Şansalan, golü verdi.

20.01.2024 - 18:05,  Güncelleme: 20:06
Abone Ol

Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor ile Çaykur Rizespor'un kozlarını paylaştığı mücadelede eşine nadir rastlanan bir an yaşandı.

10 DAKİKA İNCELENDİ

Konuk takım Rizespor'un 1-0 önde götürdüğü maçta Efecan Karaca'nın 69'da attığı gol sonrası VAR devreye girdi. İnceleme yaklaşık 10 dakika sürdü. O anlara futbolcular başta olmak üzere ekran başındaki izleyiciler de anlam veremedi.

Türk futbolunu en iyi özetleyen an! Süper Lig'de atılan gol tam 10 dakika incelendi

GOL KARARI ÇIKTI

Hakem Ali Şansalan VAR'a geldi ve ardından gol olduğuna kanaat getirdi. Efecan Karaca'nın golü geçerli sayıldı.

Türk futbolunu en iyi özetleyen an! Süper Lig'de atılan gol tam 10 dakika incelendi
Türk futbolunu en iyi özetleyen an! Süper Lig\'de atılan gol tam 10 dakika incelendi
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (1)
  • Ali Arslan: Ali hakçalan pardon şansalan'ın her maçı incelenmeli ,her yönettiği maçta, hakem hatası olmayan hataları (anlayan anladı) aynı eski hakem Bülent Yıldırım gibi yok artık dedirtecek kararları vs vs bu hakemin atandigı her maç olay. Yanıtla 8 41

Trendyol Süper Lig, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk futbolunu en iyi özetleyen an! Süper Lig'de atılan gol tam 10 dakika incelendi - Son Dakika


10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12
Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10
İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57
Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı

Son Dakika
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53 Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 10:52:43. #1.12#
SON DAKİKA: Türk futbolunu en iyi özetleyen an! Süper Lig'de atılan gol tam 10 dakika incelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement