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Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor ile Çaykur Rizespor'un kozlarını paylaştığı mücadelede eşine nadir rastlanan bir an yaşandı.
Konuk takım Rizespor'un 1-0 önde götürdüğü maçta Efecan Karaca'nın 69'da attığı gol sonrası VAR devreye girdi. İnceleme yaklaşık 10 dakika sürdü. O anlara futbolcular başta olmak üzere ekran başındaki izleyiciler de anlam veremedi.
Hakem Ali Şansalan VAR'a geldi ve ardından gol olduğuna kanaat getirdi. Efecan Karaca'nın golü geçerli sayıldı.
Son Dakika › Spor › Türk futbolunu en iyi özetleyen an! Süper Lig'de atılan gol tam 10 dakika incelendi - Son Dakika