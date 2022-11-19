Düdüğü bu kez kendisi için çaldı! Cüneyt Çakır işte böyle hakemliğe veda etti

Cüneyt Çakır hakemliğe veda etti. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en başarılı hakemi olarak gösterilen Çakır, milli maçta hakemliği bıraktı.

5 DAKİKA YÖNETTİ

Cüneyt Çakır, Türkiye- Çekya karşılaşmasının ilk 5 dakikasını yönetti. Çakır 5. dakikada düdüğü kendisi için çaldı. İki takımın futbolcuları düdük çalar çalmaz Çakır'a koşup sarıldı.

BAŞKAN PLAKET VERDİ

Gaziantep'teki taraftarlar Cüneyt Çakır için tezahürat yaptı. TFF Başkanı Mehmet Büyüekşi, Çakır'a plaket vererek onore etti.

1994'TE BAŞLADI

Hakemliğe 1994'te başlayan Cüneyt Çakır, 2006'dan bu yana FIFA kokartı taşıyordu. 2 kez Dünya Kupası'nda görev yapıp yarı final yönetmişti. Çakır, 1 kez Şampiyonlar Ligi finalinde ve 3 kez de Avrupa Şampiyonası dahil olmak üzere toplam 1679 maç yönetti. 45 yaşındaki Çakır, Çekya maçı ile hakemliğe veda etti.

Çakır'ın yönettiği büyük turnuvalar: