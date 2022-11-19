Düdüğü bu kez kendisi için çaldı! Cüneyt Çakır işte böyle hakemliğe veda etti - Son Dakika
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Düdüğü bu kez kendisi için çaldı! Cüneyt Çakır işte böyle hakemliğe veda etti

19.11.2022 20:40

Türk futbolunun gelmiş geçmiş en başarılı hakemi olarak gösterilen Cüneyt Çakır, Türkiye-Çekya maçında jübile yaptı. Maçın ilk 5 dakikasını yöneten Çakır, düdüğü bu kez kendisi için çaldı. Tribünlerden Cüneyt Çakır için tezahüratlar yükseldi.

Cüneyt Çakır hakemliğe veda etti. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en başarılı hakemi olarak gösterilen Çakır, milli maçta hakemliği bıraktı.

5 DAKİKA YÖNETTİ

Cüneyt Çakır, Türkiye- Çekya karşılaşmasının ilk 5 dakikasını yönetti. Çakır 5. dakikada düdüğü kendisi için çaldı. İki takımın futbolcuları düdük çalar çalmaz Çakır'a koşup sarıldı.

Düdüğü bu kez kendisi için çaldı! Cüneyt Çakır işte böyle hakemliğe veda etti

BAŞKAN PLAKET VERDİ

Gaziantep'teki taraftarlar Cüneyt Çakır için tezahürat yaptı. TFF Başkanı Mehmet Büyüekşi, Çakır'a plaket vererek onore etti.

Düdüğü bu kez kendisi için çaldı! Cüneyt Çakır işte böyle hakemliğe veda etti

1994'TE BAŞLADI

Hakemliğe 1994'te başlayan Cüneyt Çakır, 2006'dan bu yana FIFA kokartı taşıyordu. 2 kez Dünya Kupası'nda görev yapıp yarı final yönetmişti. Çakır, 1 kez Şampiyonlar Ligi finalinde ve 3 kez de Avrupa Şampiyonası dahil olmak üzere toplam 1679 maç yönetti. 45 yaşındaki Çakır, Çekya maçı ile hakemliğe veda etti.

Çakır'ın yönettiği büyük turnuvalar:

  • EURO 2012 Yarı Final
  • 2012 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Finali
  • 2014 Dünya Kupası Yarı Finali
  • 2015 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali
  • 6 UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Finali
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Mehmet Büyükekşi, Cüneyt Çakır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Düdüğü bu kez kendisi için çaldı! Cüneyt Çakır işte böyle hakemliğe veda etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düdüğü bu kez kendisi için çaldı! Cüneyt Çakır işte böyle hakemliğe veda etti - Son Dakika
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