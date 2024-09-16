Türk Genç Badmintoncular 8 Madalya Kazandı

Genç milli badmintoncular, Slovenya'da düzenlenen uluslararası turnuvada 3 altın, 1 gümüş, 4 bronz olmak üzere 8 madalya elde etti.
Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre, Slovenya'da gerçekleştirilen Uluslararası Açık 2024 Turnuvası'nda genç milli sporcuların kazandığı madalyalar şöyle:
Tek erkekler: Arda Doğaç Atan (Bronz)
Tek kadınlar: Ravza Bodur (Bronz)
Çift erkekler: Buğra Aktaş-Mehmet Can Töremiş (Altın)
Çift erkekler: Berat Cambaz-Mert Seven (Bronz)
Çift kadınlar: Nisa Nur Çimen-Aleyna Korkut (Altın)
Çift kadınlar: Sudenaz Acu-Beren Aşkar (Bronz)
Karışık çiftler: Buğra Aktaş- Sinem Yıldız (Altın)
Karışık çiftler: Gökay Göl-Nisanur Çimen (Gümüş).
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