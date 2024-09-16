Türk Genç Badmintoncular 8 Madalya Kazandı

Spor

Genç milli badmintoncular, Slovenya'da düzenlenen uluslararası turnuvada 3 altın, 1 gümüş, 4 bronz olmak üzere 8 madalya elde etti.

Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre, Slovenya'da gerçekleştirilen Uluslararası Açık 2024 Turnuvası'nda genç milli sporcuların kazandığı madalyalar şöyle:

Tek erkekler: Arda Doğaç Atan (Bronz)

Tek kadınlar: Ravza Bodur (Bronz)

Çift erkekler: Buğra Aktaş-Mehmet Can Töremiş (Altın)

Çift erkekler: Berat Cambaz-Mert Seven (Bronz)

Çift kadınlar: Nisa Nur Çimen-Aleyna Korkut (Altın)

Çift kadınlar: Sudenaz Acu-Beren Aşkar (Bronz)

Karışık çiftler: Buğra Aktaş- Sinem Yıldız (Altın)

Karışık çiftler: Gökay Göl-Nisanur Çimen (Gümüş).