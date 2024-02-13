Türk Güreşçileri Büyükler Avrupa Şampiyonası\'nda Finale Yükseldi

BÜKREŞ, - Romanya'nın başkenti Bükreş'te devam eden Büyükler Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular Selçuk Can ve Alperen Berber rakiplerini yenerek finale yükseldi.
72 kiloda mücadele eden Selçuk Can 2'nci turda Macar rakibi Krisztian Vancza'yı 3-1 yendi. Selçuk, çeyrek finalde Avrupa şampiyonu Moldovalı Daniel Cataraga'yı (11-1) teknik üstünlükle yenerken; yarı finalde ise Bireysel Rus güreşçi Narek Oganian'ı 6-0 yenerek finale yükseldi. Selçuk Can, finalde Avrupa şampiyonu Azerbaycanlı Ulvu Ganizade ile karşılaşacak.
82 kiloda Alperen Berber ise 2'nci turda dünya şampiyonu Azerbaycanlı Refik Hüseynov'u salto ile 7-1 yendi. Alperen, çeyrek finalde Gürcü Gela Bolkvadze'yi de 7-1 yenerken; yarı finalde ise Bulgar rakibi Ayk Mnatsakanyan'ı 5-1 yendi. Alperen, finalde Bireysel Rus Islam Ismailovic Aliyev ile karşı karşıya gelecek.
67 kiloda Murat Fırat ilk turda Avrupa şampiyonu Polonyalı Mateusz Bernatek'i 5-1 yendi. 2'nci turda Arnavut rakibi Gteje Prenga'yı (10-0) teknik üstünlükle yendi. Murat, çeyrek finalde Ermeni asıllı Fransız Gagik Snoyan'ı (1-1)'den yendi. Murat Fırat, yarı finalde Bireysel Rus Ruslan Bichurin'e 5-4 yenildi ve bronz madalya için repesajdan gelecek Ermenistan/ Finlandiya mücadelesinin galibi ile karşılaşacak.
97 kiloda Beytullah Kayışdağ, Estonyalı Richard Karelson'u (11-0) teknik üstünlükle yendi. Beytullah, 2'nci turda dünya şampiyonu Ermenistanlı rakibi Artur Aleksanyan'a (9-1) yenildi. Beytullah, repesaj maçında Hollandalı Tyrone Sterkenburg ile karşılaşacak. Beytullah Kayışdağ, rakibini yenerse bronz madalya için Bireysel Blrus Abubakar Khaslakhanau ile mücadele edecek.
Ötey yandan, 60 kiloda Kerem Kamal ise ilk turda Rus asıllı Sırp rakibi Georgi Tibilov'a 3-3'te son dakikada rakibine tuş oldu.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Erzincan'da çok sayıda işçinin göçük altında kaldığı maden sahasındaki toprak kayması ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Özdağ, "Sabah vardiyasının başında 6 işçi topraktaki çatlağı görüp 'Burada çalışmayız' demiş. Ve alanı terk etmiş. Bu 6 kişi bu şekilde kurtulmuş" dedi.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kaymasının ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal, hayati bir uyarıda bulundu. Altın madenindeki toprağın işlenmesi için zehirli siyanürlü madde ve kimyasal kullanıldığını söyleyen Pampal, ''Üst üste yığılmış bir dağ gibi bir yığın olmuş. Bu mevki Fırat Nehrine de 700-800 metre mesafede, çok yakın. Fırat'a karışması demek bütün yaşamın bitmesi demek. Fırat'a ulaşması acilen önlenmelidir. O vadinin önü kapatılmalıdır.'' dedi.
Tasarımcı, organizatör, sanatçı menajeri, Best Model of Turkey ve Film-San Vakfı Kurucu Başkanı Erkan Özerman 86 yaşında hayatını kaybetti. Özerman'ın vefatı sonrası geçmiş senelerdeki bir röportajında, "Teşvikiye Camii'nde herhangi bir tören yapmayın istemiyorum. Törensiz yolcu edin dedim. Öldükten sonra beni yaksınlar." ifadeleri akıllara geldi.
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması felaketinin ardından siyanür ve kimyasal malzemelerin Fırat Nehri'ne sızacağı endişesi oluştu. Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık." ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin Vali Hamza Aydoğdu'dan bilgi aldı. Erdoğan, toprak altında kalan 9 işçinin bulunması için devam eden arama kurtarma çalışmalarında tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi.
Erzincan'ın İliç ilçesinde özel bir firmanın faaliyet gösterdiği, altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında 9 işçi göçük altında kalırken, felaket anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde dev toprak kütlelerinin aşağı doğru kaydığı, dağ yolunda seyir halinde olan aracın toprağın altında kaldığı görüldü.
Erzincan'ın İliç ilçesinde siyanür ve sülfürik asit dağlarının çökmesi sonucu çok sayıda işçinin toprak altında kaldığı madeni işleten Anagold Madencilik şirketinin daha önce siyanür sızıntısından kapasite artışına kadar pek çok olayla gündeme geldiği ortaya çıktı. Uzmanların uzun süredir göçük tehlikesine karşı uyardığı madenle ilgili Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, "Facia geliyor dedik, geldi" dedi. Faciaya ilişkin adli soruşturma başlatılarak 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.
İsrail istihbaratı Mossad adına casusluk yaptığı iddia edilen sanıkların yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle TSK'dan ihraç edilen firari sanık Serkan Özdemirci'nin dosyasını ayırırken, bu kişi aracılığıyla İsrail istihbaratıyla temas kurduğu iddia edilen ve "Mossad'ın üçüncü gözü" olarak bilinen tutuklu sanık Selçuk Küçükkaya'ya 26 yıl 8 ay hapis cezası verdi.
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